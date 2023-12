Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 750

Cùng đi với Đoàn công tác có các đồng chí: Lê Dược Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Đình Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đồng Văn Lưu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ma Nhật Hoài, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tại đây, sau khi đi thăm nắm cơ sở vật chất doanh trại, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đã có buổi làm việc với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 750.

Báo cáo với đồng chí Bí thư và Đoàn công tác, Trung tá Trần Văn Hiệp, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 750 cho biết: Thời gian qua, đơn vị đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội với địa bàn nơi đơn vị đóng quân; chú trọng công tác hậu cần, tăng gia sản xuất; thi đua trồng cây xanh, xây dựng đơn vị xanh – sạch – đẹp; tham gia tích cực và đạt giải tại các cuộc thi do các cấp phát động…

Công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024 đã và đang được đơn vị chuẩn bị kỹ lưỡng. Đơn vị mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh, nhất là việc tháo gỡ những khó khăn về nguồn nước sinh hoạt…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 750 trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt công tác huấn luyện tân binh; chú trọng củng cố cơ sở vật chất, chỉnh trang cảnh quan đơn vị chính quy, nền nếp; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác dân vận; chú trọng đào tạo, giáo dục bồi dưỡng để tạo nguồn cán bộ cơ sở cho các địa phương.

Đề nghị cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị nỗ lực vươn lên, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng đơn vị vững mạnh, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2023), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh tặng hoa và gửi tới cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 750 cùng gia đình những lời chúc tốt đẹp nhất./.