Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh trực Tết

BBK - Sáng 19/01 (tức 28 tháng Chạp), đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh trực bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tại Công an tỉnh, Đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo nhanh với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về tình hình an ninh trật tự, công tác chuẩn bị trực trước, trong và sau Tết Nguyên đán; lực lượng Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, có các phương án bảo đảm an toàn cho người dân vui Xuân đón Tết...

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh ghi nhận, biểu dương những thành tích mà lực lượng Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí lưu ý cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình để bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng Công an tỉnh cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm an toàn cho người dân vui Xuân, đón Tết.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ trực Tết.

Sáng cùng ngày, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đã đến thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động; Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh).

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra:

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động.