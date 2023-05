Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh kiểm tra tiến độ các dự án giao thông

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ma Từ Đông Điền, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Dược Trung, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương và các nhà thầu.

Sau khi kiểm tra một số đoạn tuyến Dự án xây dựng tuyến đường TP. Bắc Kạn - hồ Ba Bể, kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang; tuyến đường Quảng Khê - Khang Ninh; đường vòng quanh hồ Ba Bể, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn công tác họp tại trụ sở UBND xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể.

Tại đây, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh báo cáo nhanh về tiến độ thi công của các gói thầu, đoạn tuyến; nêu những khó khăn và đề xuất với tỉnh các giải pháp tháo gỡ.

Đại diện lãnh đạo 4 xã nơi tuyến đường đi qua (gồm Nam Mẫu, Đồng Phúc, Quảng Khê, Khang Ninh), huyện Ba Bể và các nhà thầu nêu những khó khăn, vướng mắc khi thi công các dự án...

Đó là tình trạng khan hiếm VLXD; địa hình phức tạp, nền đất yếu, sạt lở tại một số đoạn tuyến; người dân thắc mắc về đền bù giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất rừng phòng hộ được giao quản lý bảo vệ; việc kiểm tra, rà soát và cấp phép cải tạo đất; khó khăn của nhà thầu về bãi đổ thải; giám sát để tránh tình trạng đổ thải không đúng vị trí, diện tích, khối lượng đã cấp phép, xe tải trọng lớn tự ý đi vào đường thôn; đảm bảo ATGT, chống khói bụi và bảo vệ môi trường tại một số đoạn tuyến...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, sắp xếp cán bộ đúng chuyên môn nghiệp vụ để quản lý, triển khai hiệu quả nguồn vốn của Nhà nước; phối hợp chặt chẽ hơn với địa phương và ngành chuyên môn để giải quyết các vướng mắc phát sinh…

Chủ tịch UBND huyện Ba Bể và lãnh đạo các sở, ngành đã giải đáp trực tiếp các ý kiến cơ sở và nhà thầu nêu. Đồng thời cho biết sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm việc đổ thải, cải tạo đất, san lấp mặt bằng sai quy định, nhất là đối với đất lúa.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh biểu dương những nỗ lực cố gắng của các ngành, địa phương và nhà thầu trong thực hiện các dự án giao thông. Đặc biệt, Dự án xây dựng tuyến đường TP. Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang là công trình trọng điểm, có ý nghĩa to lớn giúp khai mở tiềm năng du lịch, giao thương, mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho các địa phương.

So với quyết tâm chính trị của tỉnh, tiến độ thi công tuyến đường này còn chậm. Do vậy các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục chủ động vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất; xử lý công việc đúng trình tự thủ tục nhưng phải khẩn trương, kịp thời. Đội ngũ cán bộ phát huy tinh thần trách nhiệm, làm hết chức trách nhiệm vụ. Làm tốt công tác tuyên truyền để người dân đồng thuận, ủng hộ. Các nhà thầu cần thực hiện đúng cam kết với người dân. Việc cấp phép vị trí đổ thải cần được tiến hành đúng trình tự. Kiên quyết xử lý đối với các nhà thầu trì trệ, chậm tiến độ. Hoàn tất các thủ tục, bàn giao đất cho địa phương ngay sau khi hoàn thành dự án, tránh lấn chiếm, phát sinh khiếu kiện kéo dài và thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo "nóng" đối với chính quyền huyện Ba Bể và 4 xã nơi có tuyến đường đi qua, hằng tuần cần tổ chức giao ban để kịp thời giải quyết công việc tồn đọng, phát sinh theo đúng quy định, trong thời gian nhanh nhất…/.