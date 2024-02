Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh dự Lễ giao, nhận quân tại thành phố Bắc Kạn

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí: Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Hoàng Hà Bắc, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, các đơn vị nhận quân và đông đảo Nhân dân...

Dịp này, thành phố Bắc Kạn có 77 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, gồm 57 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 20 thanh niên thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng Công an nhân dân; trong đó có 04 thanh niên viết đơn xung phong nhập ngũ, 77 thanh niên ưu tú đã được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Các tân binh được giao về những đơn vị như: Lữ đoàn 144 Bộ Tổng tham mưu, Đoàn nghi lễ Bộ Tổng tham mưu, Lữ đoàn phòng không 210 Quân khu 1, Sư đoàn 346 Quân khu 1, Trung đoàn 750 – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn, Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Kạn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Hà Bắc, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố biểu dương 77 thanh niên đã chấp hành nghiêm lệnh gọi nhập ngũ, có mặt đủ quân số, đúng thời gian quy định. Những năm qua, thanh niên thành phố Bắc Kạn luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trên các mặt trận và có nhiều cống hiến trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do thống nhất đất nước. Tiếp bước truyền thống quê hương anh hùng, hằng năm thanh niên thành phố Bắc Kạn đã hăng hái lên đường làm nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, nhiều đồng chí đã trưởng thành, trở thành cán bộ chỉ huy trong lực lượng vũ trang và cán bộ các cấp, góp phần viết tiếp truyền thống vẻ vang của quân và dân thành phố Bắc Kạn.

Đồng chí tin tưởng rằng, các đồng chí tân binh sẽ phát huy tốt truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh và quê hương anh hùng, phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Công an nhân dân; nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, nhanh chóng hòa nhập trong môi trường mới, ra sức học tập, rèn luyện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố Bắc Kạn tặng hoa, trao quà tiễn tân binh lên xe về đơn vị. Đông đảo thân nhân, người dân thành phố Bắc Kạn đã xúc động chia tay các tân binh bằng những bó hoa tươi thắm, những cái ôm và bắt tay thật chặt cùng lời chúc “chân cứng, đá mềm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”…

Đúng 8h30 phút, Lễ giao, nhận quân của thành phố Bắc Kạn kết thúc, bảo đảm an toàn tuyệt đối và hoàn thành tốt mọi nội dung đề ra./.

Một số hình ảnh tại Lễ giao quân của thành phố Bắc Kạn: