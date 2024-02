Đối tượng trộm xe máy tại Cao Bằng bị bắt khi lẩn trốn về Bắc Kạn

Ngày 21/02/2024, ông Lê Văn Hoàng, sinh năm 1974, trú tại thôn Lam Sơn Thượng, xã Hồng Việt, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng trong khi bốc vác hàng ở xóm Nam Phong 3, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng bất cẩn không rút chìa khóa xe nên đã bị kẻ gian lấy trộm. Thủ phạm được xác định trộm cắp chiếc môtô BKS 11H1-190.68 là Hoàng Văn Hùng, sinh năm 1991, trú tại thôn Cáng Lò, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Sau 01 giờ đồng hồ kể từ khi nhận được đề nghị phối hợp của Công an thành phố Cao Bằng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Kạn chủ trì phối hợp với Công an xã Nguyên Phúc (Bạch Thông) tổ chức xác minh, truy bắt đối tượng.

Tại xã Nguyên Phúc, sau khi rà soát, Công an xã đã xác định được vị trí của đối tượng trên địa bàn. Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh kịp thời có mặt phối hợp với Công an xã bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn tại một nhà dân trên địa bàn; tạm giữ tang vật là chiếc xe mô tô do Hùng lấy trộm tại thành phố Cao Bằng đã bị tháo biển kiểm soát. Qua kiểm tra, biển kiểm soát cùng giấy tờ được cất trong cốp xe.

Tại cơ quan Công an, Hoàng Văn Hùng thừa nhận hành vi vi phạm. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an thành phố Cao Bằng để điều tra, giải quyết theo thẩm quyền./.