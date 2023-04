Doanh nghiệp xuất khẩu mong sớm tháo gỡ khó khăn quy định về truy xuất nguồn gốc gỗ

BBK- Việc thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) nói chung và đối với hàng xuất khẩu gỗ của doanh nghiệp nói riêng thời gian qua được ngành Thuế thực hiện chặt chẽ, đúng quy định trên tinh thần tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp. Hiện tại tỉnh Bắc Kạn có 01 doanh nghiệp xuất khẩu gỗ đang vướng mắc về thủ tục hồ sơ để được hoàn thuế VAT, tổng số thuế đề nghị hoàn lên tới vài chục tỷ đồng.

Trong công văn gửi Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn báo cáo tình hình khó khăn của doanh nghiệp trong tháng 3 vừa qua, Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam đã nêu ra một khó khăn vướng mắc đó là: “Công ty đang gặp khó khăn trong việc hoàn thuế do việc xác minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá dịch vụ mua vào, cụ thể là mặt hàng ván bóc- nguyên liệu chính để sản xuất gỗ dán xuất khẩu đi thị trường Mỹ”.

Ông Liu Xiao Wu Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam cho biết: Quá trình thu mua gỗ bóc của doanh nghiệp theo quy trình từ chủ rừng bán cho các tư thương… qua rất nhiều khâu mới đến doanh nghiệp xuất khẩu. Doanh nghiệp chỉ có thể truy xuất được 1-2 chủ thể trước họ chứ không thể truy xuất đến chủ rừng. Do đó, việc yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu như Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam phải chứng minh nguồn gốc gỗ khai thác không khác gì “mò kim đáy bể”. Doanh nghiệp đã cung cấp đầy đủ các hợp đồng xuất khẩu, tờ khai hải quan, thanh toán qua ngân hàng. Việc hoàn thuế bị tạm ngừng. Công ty xuất hàng càng nhiều hàng thì số tiền hoàn thuế đọng lại càng lớn.

Khi doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm từ gỗ rừng trồng thực hiện hoàn thuế GTGT phải xin xác minh trực tiếp từng người dân là bất khả thi, nhất là các doanh nghiệp có doanh số xuất khẩu lớn. Khi việc xác nhận gặp trắc trở, các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu nguy cơ sẽ chọn con đường đơn giản là ưu tiên sử dụng nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến chính sách hỗ trợ người trồng rừng, phá vỡ chuỗi liên kết cung ứng trong nước đối với nguyên liệu gỗ. Tiến trình phát triển vùng nguyên liệu gỗ lớn, gỗ có chứng chỉ sẽ bị ngưng trệ, bởi đầu ra của gỗ rừng trồng trong nước sẽ bị ách tắc. Ông Liu Xiao Wu, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam

Trao đổi với phóng viên Báo Bắc Kạn về vấn đề này, ông Nguyễn Duy Thể, Cục trưởng Cục Thuế Bắc Kạn cho biết: Công ty Lechenwood có địa chỉ tại Khu công nghiệp Thanh Bình (Chợ Mới) ngành nghề kinh doanh là sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép, ván mỏng khác và xuất khẩu gỗ dán ép. Được thành lập từ năm 2019 đến nay, doanh thu của các năm 2019, 2020, 2021, 2022 tăng khá cao. Riêng năm 2021, tổng doanh thu gần 600 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do hoạt động xuất khẩu gặp khó khăn, từ đầu năm đến nay doanh thu sụt giảm mạnh. Từ khi thành lập (3/2019 đến hết tháng 02/2021 doanh nghiệp đề nghị Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn giải quyết hoàn thuế 08 bộ hồ sơ. Tổng số tiền đề nghị thanh hoàn là trên 21 tỷ đồng. Cơ quan thuế đã giải quyết hoàn trên 20 tỷ đồng. Số thuế còn được khấu trừ (theo tờ khai thuế GTGT tháng 02/2023 là trên 67 tỷ đồng).

Vấn đề hoàn thuế GTGT của các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu đang gặp một số vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ, nhất là việc xác minh bảng kê hàng hóa rừng trồng giữa đơn vị xuất khẩu mặt hàng đồ gỗ và người dân trồng rừng là thực trạng chung của các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ trên cả nước đang được Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam kiến nghị Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế sửa đổi. Thông tin mới nhất, ngày 14/4 tới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ có cuộc làm việc với Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, trong đó có sự tham gia của các bộ, ngành liên quan. Tại cuộc làm việc này sẽ có nội dung kiến nghị của doanh nghiệp xuất khẩu gỗ trong vấn đề quy định truy xuất nguồn gốc gỗ để được hoàn thuế giá trị gia tăng đang gây khó khăn cho doanh nghiệp. Hy vọng các kiến nghị này sẽ được Chính phủ và các bộ, ngành có giải pháp tháo gỡ kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngành gỗ Việt Nam nói chung. Ông Lê Minh Thiện, Phó Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam

Việc giải quyết hoàn thuế cho các doanh nghiệp được cơ quan Thuế thực hiện theo Luật Quản lý thuế và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, chỉ đạo của Tổng cục Thuế. Trong quá trình kiểm tra hoàn thuế, Cục Thuế Bắc Kạn phát hiện hàng hoá mua vào của Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam chủ yếu là gỗ bóc được mua tại Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà Tĩnh... Hàng hoá dịch vụ mua vào (theo bảng kê đơn vị cung cấp) phát sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn chủ yếu là tiền điện, xăng dầu.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục Thuế Bắc Kạn đã gửi phiếu yêu cầu xác minh ấn chỉ tới các cơ quan thuế quản lý các doanh nghiệp cung cấp hàng hoá dịch vụ mua vào cho Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam, ban hành các công văn gửi các cơ quan nhà nước có liên quan về việc xác minh nguồn gốc lâm sản. Qua xác minh thực tế và các văn bản trả lời của các cơ quan Thuế, cơ quan liên quan cho thấy đa số các doanh nghiệp cung cấp hàng hoá và hoá đơn GTGT đầu vào cho Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam đều tạm ngừng kinh doanh hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký thuế. Doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu thấp, mới thành lập nhưng có sản lượng gỗ ván bóc bán cho Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam rất lớn.

Do cơ quan thuế không có chức năng điều tra đến các doanh nghiệp bỏ kinh doanh hoặc sử dụng hoá đơn bất hợp pháp, căn cứ vào Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) và Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) nên ngày 06/9/2021 Cục Thuế đã ban hành Công văn số 1138/CTBCA-TTKT chuyển hồ sơ và thông tin vụ việc sang cơ quan Công an tỉnh Bắc Kạn để phối hợp điều tra, xác minh trong công tác hoàn thuế của doanh nghiệp này.

Tuy nhiên, đến nay cơ quan Công an chưa có kết luận và kết quả điều tra xác minh đối với nội dung cơ quan thuế chuyển sang. Khi có kết quả điều tra của cơ quan Công an về tính hợp pháp của hoá đơn mua bán hàng hoá và nguồn gốc của các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh và tạm ngừng hoạt động, Cục Thuế Bắc Kạn sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục hoàn thuế theo quy định của pháp luật./.