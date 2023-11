Đoàn kiểm tra của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương làm việc với tỉnh Bắc Kạn

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, với việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL tại tỉnh Bắc Kạn đã có những chuyển biến tích cực. Theo đó, từ 01/10/2022 đến 30/9/2023, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được 13.416 cuộc tuyên truyền PBGDPL, với 625.668 lượt người tham dự; phát động và tổ chức tham dự 197 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 135.761 lượt người tham gia; phát hành 341.364 tài liệu PBGDPL, 97.910 tờ gấp tìm hiểu pháp luật, 2.595 tin, bài, phóng sự đăng tải trên internet. Năm 2022, các tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 1.186 vụ, việc hoà giải.

Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật có chiều hướng giảm. Tỉnh đã huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị tỉnh vào công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt đã phát động được sâu rộng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia các hoạt động giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở...

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra trao đổi, làm rõ một số nội dung như: Kết quả triển khai công tác PBGDPL; kết quả nổi bật trong triển khai công hòa giải ở cơ sở; việc triển khai xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; việc huy động các nguồn lực xã hội trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị thời gian tới, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh trong việc PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Lựa chọn chuyên đề trọng tâm, trọng điểm gắn với phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Nâng cao vai trò công an cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, trên cơ sở có kế hoạch cụ thể. Vận động Nhân dân chấp hành pháp luật trong tham gia PBGDPL, hoà giải ở cơ sở. Lãnh đạo tỉnh quan tâm xây dựng lực lượng tư pháp cấp xã, cấp huyện nhằm giúp lực lượng này đáp ứng tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về lĩnh vực tư pháp…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh và ý kiến các thành viên đoàn công tác. Đồng chí đề nghị các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh cụ thể hóa kế hoạch để triển khai, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.