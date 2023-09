Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh (02/9), Bắc Kạn đón hơn 38.000 lượt khách du lịch

BBK - Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ ngày 01 đến 03/9/2023, tổng lượng khách du lịch đến Bắc Kạn đạt hơn 38.300 lượt, tăng 39% so với cùng kì năm 2022.

Doanh thu từ hoạt động dịch vụ du lịch và tham quan dịp này so với cùng kỳ năm 2022 tăng 29%. Tình hình hoạt động du lịch diễn ra ổn định, an toàn, văn minh, đảm bảo an ninh trật tự.

Riêng lượt khách tham quan, du lịch trong đợt nghỉ lễ tại Khu du lịch hồ Ba Bể đạt trên 5.000 lượt khách (tăng trên 10% so với cùng kỳ năm 2022).

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, nhìn chung các quy định về giá và niêm yết giá tại những cơ sở kinh doanh du lịch được chấp hành nghiêm túc, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng. Chất lượng các hoạt động du lịch được nâng cao, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách./.