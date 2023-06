Định danh điện tử đem lại những lợi ích to lớn

Hiện nay, nhiều người dân vẫn thắc mắc giữa tài khoản định danh điện tử và thẻ căn cước công dân (CCCD) có gì khác nhau? Tại sao đã được cấp CCCD rồi mà vẫn cần đăng ký tài khoản định danh điện tử?

Theo Nghị định 59/2022/NĐ-CP, ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, thì “Tài khoản định danh điện tử” là tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử.

Tài khoản định danh điện tử được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID) do Bộ Công an tạo lập và phát triển.

Khác biệt với thẻ CCCD, tài khoản định danh điện tử sẽ được xác thực thông tin trên môi trường điện tử. Tài khoản này sẽ giúp công dân làm thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đã được đảm bảo của Bộ Công an, nhất là dịch vụ công trực tuyến.

Vừa đăng ký thành công tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, chị Đỗ Thị Mơ, phường Đức Xuân (TP. Bắc Kạn) chia sẻ: “Được tuyên truyền về lợi ích của định danh điện tử, tôi nhanh chóng đi đăng ký kích hoạt tài khoản. Theo tôi, việc tích hợp toàn bộ các loại giấy tờ tùy thân vào tài khoản định danh điện tử sẽ tạo nhiều thuận tiện cho người dân, chỉ cần sử dụng ứng dụng VNeID là có thể thực hiện nhiều giao dịch hành chính cũng như thanh toán điện tử”.

Lợi ích lớn nhất của định danh điện tử là khi sử dụng tài khoản VNeID, người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí vì không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu, giảm nhiều khâu thủ tục, giảm giấy tờ cá nhân khi thực hiện các giao dịch hành chính công. Công dân có thể thay thế thẻ CCCD và các loại giấy tờ mà họ đăng ký tích hợp, hiển thị trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia như: Giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế...

Các giao dịch trên môi trường điện tử thực hiện qua tài khoản định danh điện tử được đảm bảo tin cậy, chính xác, nhanh chóng, đơn giản, tiết kiệm, hiệu quả hơn so với phương pháp truyền thống (giấy tờ tùy thân, gặp mặt trực tiếp...), nhưng vẫn đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu.

Đối với các cơ quan nhà nước, khi được kết nối đến hệ thống định danh điện tử sẽ đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm, hiệu quả, xác thực chính xác thông tin công dân và các loại giấy tờ tùy thân đã được tích hợp. Nhờ đó, giúp giảm thiểu nguồn nhân lực, tiết kiệm thời gian, giảm bớt chi phí lưu trữ và in ấn giấy tờ so với trước đây. Đặc biệt, các cơ quan, tổ chức có thể thực hiện giải quyết trực tuyến các thủ tục hành chính cho người dân đảm bảo chính xác, nhanh chóng, hiệu quả, hạn chế việc người dân đi lại nhiều lần.

Thượng tá Hà Văn Tân, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết: Việc phát triển tài khoản định danh điện tử là một trong những yêu cầu quan trọng trong tiến độ triển khai Đề án 06 của ngành Công an. Hiện nay, lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử.

Tính đến hết ngày 26/6/2023, toàn tỉnh Bắc Kạn có 99.435 tài khoản kích hoạt mức độ 1, mức độ 2 và đứng thứ 9 trên toàn quốc về tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử./.