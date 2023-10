Diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng tại Bạch Thông

Nội dung diễn tập đưa ra tình huống giả định là thời tiết hanh khô, tại thôn Nà Rào xuất hiện đám cháy nhỏ trên rừng do người dân xử lý thực bì.

Trong quá trình đi tuần tra, Tổ tuần tra đã phát hiện đám cháy, nhanh chóng thông báo báo động tổ chức lực lượng tại chỗ tiếp cận đám cháy. Tuy nhiên, do thời tiết khô hanh, đám cháy ngày càng to, có nguy cơ lan rộng, uy hiếp đến cánh rừng lân cận. Quân số hiện tại không thể dập tắt đám cháy, thôn đã đề nghị xã chi viện lực lượng, lúc này chuyển vào trạng thái khẩn cấp do cháy rừng.

Chủ tịch UBND xã ra lệnh huy động Trung đội dân quân cơ động, Công an, lực lượng xung kích và toàn bộ cán bộ, các ban, ngành, đoàn thể của xã cơ động đến thôn Nà Rào tăng cường cho lực lượng tại chỗ để chữa cháy rừng.

Lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, sử dụng các dụng cụ như cành cây tươi, thuổng, xẻng, dao, làm đường băng khống chế lửa… Quá trình tham gia chữa cháy rừng có người bị nạn, phương pháp sơ cấp cứu nạn nhân cũng được tiến hành ngay tại đó. Sau khoảng một giờ đồng hồ nỗ lực, đám cháy đã được dập tắt.