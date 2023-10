Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” và đối thoại trực tiếp về giải quyết thủ tục hành chính năm 2023

BBK - Công an huyện Na Rì phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” và đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 tại xã Xuân Dương.

Tại Diễn đàn, lãnh đạo Công an huyện đã báo cáo tóm tắt tình hình kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự; công tác cải cách thủ tục hành chính 9 tháng đầu năm 2023. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện báo cáo tổng hợp phiếu khảo sát lấy ý kiến của Nhân dân đánh giá công tác của lực lượng Công an huyện trên các lĩnh vực: Đăng ký, quản lý cư trú; đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; bảo đảm an ninh trật tự…

Cũng tại Diễn đàn các đại biểu tham dự đã đưa ra một số ý kiến phản ánh như: Vấn đề xe chính chủ còn nhiều thủ tục gây khó khăn cho người dân; cần nâng mức phụ cấp Công an viên bán chuyên trách; mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự mô tô xe máy khi xảy ra tai nạn chưa biết cơ quan nào hướng dẫn để chi trả. Bên cạnh đó, còn có một số ý kiến phản ánh những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn cần giải quyết như vi phạm quy định độ tuổi sử dụng các phương tiện giao thông; bạo lực gia đình…

Với tinh thần cầu thị, lãnh đạo Công an huyện đã nghiêm túc tiếp thu, trả lời những kiến nghị thắc mắc được đưa ra tại Diễn đàn./.