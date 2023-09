Điểm tin tức thời sự ngày 18/9/2023 trên Báo Bắc Kạn điện tử

>>Xem xét chương trình hành động các ứng viên Giám đốc BVĐK tỉnh và Trưởng BQL các KCN tỉnh:

Sáng 18/9, Hội đồng tư vấn xem xét nhân sự giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và tuyển chọn cán bộ đi luân chuyển, do đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tổ chức họp, nghe các ứng viên ứng tuyển vào một số vị trí quan trọng trình bày chương trình hành động.

Nhân sự xem xét tham gia kiện toàn chức danh Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn gồm các đồng chí: Trần Dũng Cảm, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Hoàng Xuân Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới; Trần Thị Hằng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Na Rì.

Nhân sự xem xét tham gia kiện toàn chức danh Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh gồm các đồng chí: Hoàng Văn Khởi, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Trần Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Công thương.

Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Hội đồng tư vấn quán triệt, các ứng viên đã bốc thăm, lần lượt trình bày chương trình hành động và trả lời câu hỏi của các thành viên Hội đồng tư vấn. Kết quả đánh giá từ Hội đồng tư vấn là một trong những cơ sở quan trọng để tỉnh xem xét, bổ nhiệm cán bộ./.

>> Sẵn sàng cho sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập chi bộ Chí Kiên

Với sự nỗ lực của tỉnh và huyện Ngân Sơn, công tác chuẩn bị cho Lễ Kỷ niệm 80 năm thành lập Chi bộ Chí Kiên như: Về hậu cần, phương án tiếp đón đại biểu, đảm bảo về y tế và an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ Lễ Kỷ niệm; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đến nay đã hoàn tất.

>> Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc

Sáng 18/9, tại thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Báo Vĩnh Phúc đăng cai tổ chức Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 28, với chủ đề “Báo Đảng địa phương với nhiệm vụ tuyên truyền về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và làng văn hóa kiểu mẫu”. Báo Bắc Kạn cử đoàn cán bộ, phóng viên tham gia hội thảo để thảo luận, đóng góp ý kiến và học hỏi kinh nghiệm tuyên truyền xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.

>> Chỉ số hài lòng chung của người dân đối với y tế công tăng không đáng kể

Theo Quyết định 1668/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh, chỉ số hài lòng chung của người dân đối với sự phục vụ Y tế công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023 đạt 84,87%.

Năm 2022, chỉ số này đạt 84,84%. Con số tăng rất nhỏ cho thấy, ngành Y tế còn nhiều việc phải làm nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân.

>> Tập huấn kỹ năng chuyển đổi số cho người lao động

Ban Quản lý các khu công nghiệp vừa phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng chuyển đổi số cho gần 200 người lao động tại khu công nghiệp.

Tại đây, người lao động được nghe phổ biến về ý nghĩa, mục đích của chuyển đổi số, vai trò kinh tế số, xã hội số, chính quyền số, xu thế tất yếu phải chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay. Chủ trương, chính sách của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của tỉnh và các ngành chức năng về chuyển đổi số. Cung cấp, hướng dẫn thực hành một số kỹ năng cơ bản cho công nhân, người lao động sử dụng các hệ thống chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng tương tác giữa chính quyền và Nhân dân.

Sau buổi tuyên truyền, cán bộ, công nhân người lao động được VNPT Bắc Kạn hỗ trợ cài đặt sử dụng dịch vụ, cấp phát chữ ký số.

>> Các trường học trên địa bàn tỉnh ổn định nề nếp dạy và học

Hai tuần sau lễ khai giảng, dưới sự nỗ lực của ngành Giáo dục, hơn 80.000 học sinh các bậc học trong toàn tỉnh Bắc Kạn đã nhanh chóng ổn định nề nếp dạy và học. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, các nhà trường bố trí giáo viên hợp lý, xây dựng kế hoạch thực hiện môn học linh hoạt, sắp xếp thời khóa biểu khoa học, phân công nhiệm vụ, phân công giảng dạy phù hợp với năng lực chuyên môn… đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt - học tốt ngay từ đầu năm học.

Bên cạnh đó, tại các cơ sở giáo dục chuyên biệt, trẻ thiệt thòi cũng đã được chăm lo, sắp xếp ổn định việc học theo chương trình của năm học 2023-2024. Năm học này Trung tâm Giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh có 70 học sinh đang theo học với 10 lớp học có độ tuổi từ 3 – 14 tuổi cùng 16 cô giáo. Vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường luôn đoàn kết, bằng tâm huyết và tình yêu thương giúp các em học sinh vơi bớt thiệt thòi, sớm hoà nhập với cộng đồng.

>> Chi sai hàng trăm triệu đồng, một hiệu trưởng lĩnh án tù

Trên Báo Bắc Kạn điện tử ngày 18/9 đưa tin, mới đây TAND tỉnh Bắc Kạn tổ chức xét xử sơ thẩm và tuyên phạt án tù đối với 03 cán bộ.

Theo đó, do tự ý sử dụng tiền cắt cơm của học sinh nội trú để chi sai mục đích, Hiệu trưởng Trường PTDT Nội trú Ngân Sơn cùng 02 thuộc cấp đã bị TAND tỉnh Bắc Kạn tuyên phạt từ 18 tháng đến 3 năm 6 tháng tù giam về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Chi tiết mời quý độc giả truy cập các chuyên mục để xem chi tiết./.