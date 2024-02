Điểm báo in Bắc Kạn Xuân Giáp Thìn 2024

Trên số báo in Bắc Kạn Xuân Giáp Thìn 2024 phát hành ngày 02/02/2024 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Lời Bác dặn cán bộ, đảng viên và Nhân dân Bắc Kạn (Xem trang 3, 5)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm gắn bó và sự quan tâm đặc biệt với tỉnh Bắc Kạn. Bác đã từng ở và làm việc tại ATK Chợ Đồn, lãnh đạo đất nước trong kháng chiến chống Pháp. Sau cuộc kháng chiến, Bác đã 2 lần trở lại thăm Bắc Kạn và căn dặn nhiều điều với cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh.

Bác Hồ làm việc với Tỉnh ủy Bắc Kạn tại Tổng Nẻng, Huyền Tụng năm 1951.

>> Muôn việc thành bại đều do công tác cán bộ (Xem trang 3, 7)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và sử dụng cán bộ là những di sản vô giá được đúc kết từ thực tiễn. Người căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”… Ngày nay, tư tưởng đó đã trở thành những bài học và nguyên tắc trong công tác cán bộ của Ðảng.

Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng hoa, chúc mừng 13 cán bộ lãnh đạo, quản lý được điều động và bổ nhiệm ngày 28/02/2023.

>> SÁNG MÃI NIỀM TIN, VỮNG BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG DO ĐẢNG LÃNH ĐẠO (Xem trang 4, 5)

Những ngày này, cùng với niềm hân hoan chào Xuân mới 2024, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đang thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024). Tự hào nhìn lại những chặng đường vẻ vang đã qua, chúng ta thêm sáng mãi niềm tin, vững bước trên con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân lựa chọn.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Namvà đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh thăm, động viên Nhân dân huyện Chợ Đồn.

>> VƯỢT QUA THÁCH THỨC, TẠO ĐỘNG LỰC CHO GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN MỚI CỦA BẮC KẠN (Xem trang 6, 7)

Xuân Giáp Thìn 2024 đã về trên quê hương Bắc Kạn. Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo đà bứt phá trong thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày, giới thiệu giải pháp công nghệ số tại Hội nghị Tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số năm 2023 được tổ chức vào ngày 06/10/2023.Ảnh: MẠNH TUẤN

Điểm nhấn quan trọng là chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Bắc Kạn năm 2022 (được công bố vào giữa năm 2023) tăng 13 bậc, đứng thứ 35/63 tỉnh, thành phố và nằm trong nhóm các tỉnh có chất lượng điều hành kinh tế khá của cả nước. Kết quả này cho thấy những nỗ lực thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Các cấp, các ngành đã tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh phát triển.

>> Lan tỏa việc học và làm theo Bác (Xem trang 8)

Trong năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm tự nguyện, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn tỉnh. Nhiều việc làm hay, thiết thực, cụ thể đã được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

>> Nhân lên sức mạnh của tinh thần đoàn kết (Xem trang 9)

Trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân mới Giáp Thìn, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đã trả lời phỏng vấn Báo Bắc Kạn về phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lễ đón dâu của dân tộc Dao Đỏ thôn Khuổi Làng, xã An Thắng, huyện Pác Nặm.

>> Chuyển đổi số - chuyển động tích cực (Xem trang 10)

Với nhiều giải pháp quyết liệt, công tác chuyển đổi số của tỉnh đã và đang đạt được những kết quả tích cực.

Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn khai trương “Tuyến phố văn minh, không dùng tiền mặt”, tại các tuyến đường Thanh Niên và Đội Kỳ, TP. Bắc Kạn.

>> Đại lộ sinh đại phú (Xem trang 11)

Muốn mở rộng giao thương, kinh tế phát triển phải nâng tầm hệ thống đường giao thông. Muốn giàu có thì phải đầu tư xây dựng đường lớn... Triết lý “đại lộ sinh đại phú” rất đúng khi tuyến đường BOT Thái Nguyên - Chợ Mới, tuyến tiền cao tốc đầu tiên được đầu tư đưa vào khai thác.

Tuyến đường BOT Thái Nguyên - Chợ Mới sau 7 năm đưa vào khai thác đã phát huy hiệu quả đầu tư, tạo diện mạo mới về phát triển kinh tế cho địa phương.

>> Mở lối cho rừng trồng Bắc Kạn (Xem trang 12)

Tỉnh Bắc Kạn là một trong những địa phương có diện tích rừng trồng lớn nhất cả nước với hơn 100.000ha, trong đó đã đến tuổi khai thác khoảng 50.000ha. Chủ trương mở những tuyến đường lâm nghiệp của tỉnh thời gian qua đã giúp cho các địa phương nâng cao giá trị kinh tế, phát triển mạnh mẽ phong trào trồng rừng.

Cán bộ Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT tỉnh tăng cường giám sát chất lượng tuyến đường lâm nghiệp Pác Khum - Cốc Hón - Khuổi Lừa, xã Quân Hà (Bạch Thông).

>> “Khó vạn lần dân liệu cũng xong” (Xem trang 13)

“Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được các huyện, thành phố nhân rộng. Các mô hình “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; giữ gìn và phát huy các lợi thế về di tích, danh lam thắng cảnh Vườn Quốc gia Ba Bể, ATK Chợ Đồn… cũng tạo sự lan tỏa tích cực.

Người dân thôn Thôm Khoan, xã Cao Sơn (Bạch Thông) chung tay cải tạo cảnh quan thôn xóm sạch, đẹp.

“Một cánh én chẳng làm nên mùa xuân, một bông lúa không tạo nên cánh đồng”, Dân vận khéo sẽ phát huy sức dân cùng với hệ thống chính trị tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện thành công các mục tiêu đề ra. Đầu Xuân, nhớ lời Bác Hồ đã căn dặn: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

>> Bắc Kạn - Nơi đáng sống (Xem trang 14)

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, tỉnh Bắc Kạn có 18 cụ tròn 100 tuổi được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký quyết định gửi thiếp mừng thọ. Riêng huyện Ba Bể có 06 cụ. Phóng viên Báo Bắc Kạn đã tìm hiểu để lí giải về điều kỳ thú này.

Nhìn dáng vẻ nhanh nhẹn, minh mẫn của cụ Hoàng Thị Ninh, thôn Bản Vài, xã Khang Ninh, chắc hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên khi biết năm nay cụ tròn 100 tuổi.

Với 70,29 điểm, Bắc Kạn vươn lên xếp vị trí thứ 02 toàn quốc trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường và mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ sau thành phố Đà Nẵng (73,33 điểm).

Đầu xuân mới, kính mời du khách hãy đến với Bắc Kạn để hòa mình cùng với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, hưởng thụ bầu không khí trong lành và trải nghiệm bản sắc văn hóa đặc trưng riêng có của nơi đây để nâng cao sức khỏe, có thêm niềm tin yêu trong cuộc sống.

Đoàn khách Hà Nội đã 09 năm luôn trở lại Ba Bể vào dịp Đông chí.

>> Sức xuân nơi thành phố bên sông (Xem trang 15)

Khi bạt ngàn màu trắng tinh khôi của hoa mơ, hoa mận đua nở, những bông hoa đào bắt đầu khoe sắc thắm. Sức Xuân đã về với thành phố ven sông Cầu, bung nảy trên những chồi non lộc biếc và cả trong ánh mắt rạng ngời của dòng người đi chợ mua sắm Tết…

Người dân chụp ảnh xuân bên hoa đào tại đường Phặc Tràng, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn.

>> Làng quê đẹp từ sự đồng thuận (Xem trang 16)

Hòa chung niềm vui đón xuân, chào năm mới, người dân trên địa bàn huyện Bạch Thông càng hân hoan khi diện mạo nông thôn từng bước đổi thay, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.

Bà con nhân dân thôn Nà Hin, xã Quang Thuận vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023.

>> Xuân ấm áp trong những “Ngôi nhà 28” (Xem trang 17)

Mùa xuân này, hàng trăm hộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn vui mừng, phấn khởi vì được ở trong những ngôi nhà mới xây từ nguồn vốn vay hỗ trợ theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ về “Chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.

Gia đình bà Bàn Thị Thanh, thôn Bản Chiêng, xã Đôn Phong (Bạch Thông) đã chuyển vào nhà mới.

>> Quả ngọt từ những cánh đồng hữu cơ (Xem trang 18)

Từ cách làm mới, tư duy mới của người nông dân Bắc Kạn, những mảnh vườn, thửa ruộng bạc màu do lạm dụng phân bón hóa học, thuốc BVTV đang dần được hồi sinh nhờ sản xuất hữu cơ, từ đây người nông dân đã thu những trái ngọt.

>> Sản phẩm Trà hoa vàng Bắc Kạn vươn ra thị trường lớn (Xem trang 19)

Với tầm nhìn và chiến lược bền vững, hiện nay sản phẩm Trà hoa vàng Bắc Kạn đã được người tiêu dùng trong nước, ngoài nước đón nhận, với bao bì thiết kế đẹp, bắt mắt, tinh tế, sang trọng phù hợp. Trong năm 2023, sản phẩm Trà hoa vàng Bắc Kạn vinh dự lọt vào top 20 sản phẩm chất lượng tốt được người Việt Nam tin dùng. Trà hoa vàng Bắc Kạn là sản phẩm tiêu biểu, là niềm tự hào của doanh nghiệp Bắc Kạn.

Sản phẩm được thiết kế tinh tế, sang trọng.

>> Vững tin vào Đảng (Xem trang 20)

Sau 02 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) đã thúc đẩy kinh tế - xã hội toàn tỉnh nói chung và các xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số nói riêng phát triển.

>> Không để thôn, bản trắng tín dụng (Xem trang 21)

Hơn 3.289 tỷ đồng là tổng nguồn vốn tín dụng chính sách năm 2023 dành cho hơn 3.500 hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh được vay vốn ưu đãi để vươn lên thoát nghèo.

Đồng chí Hoàng Đình Nhuận, Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh (người đứng giữa) thăm Tổ hợp tác nông, lâm Nghĩa Tá (Chợ Đồn).

>> Ngày xuân nói chuyện làm du lịch ATK (Xem trang 22)

Chợ Đồn- mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, là căn cứ địa trong kháng chiến, nơi đây có tiềm năng lớn để khai thác du lịch. Việc Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích ATK Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định phê duyệt vào cuối năm 2023 đã mở ra cơ hội lớn cho du lịch ATK cũng như du lịch tỉnh Bắc Kạn vươn lên tầm cao mới.

“Chúng tôi tiếp tục tập trung cao độ, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, từng bước xây dựng và phát triển du lịch ATK Chợ Đồn ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại nhưng vẫn giữ bản sắc, hồn cốt văn hóa ATK…” - đó là khẳng định của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn Triệu Huy Chung.

>> Sản phẩm OCOP thịt hun khói - hương vị Tết cho mọi nhà (Xem trang 23)

Thịt treo gác bếp, lạp sườn hun khói được làm từ thịt lợn đen bản địa, chăn nuôi bằng thức ăn hữu cơ và một số loại thảo dược quý nên được người tiêu dùng ưa chuộng. Đối với người dân Bắc Kạn đây là món ăn không thể thiếu trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Ông Nguyễn Trọng Đoàn, TP. Thái Nguyên tìm hiểu về sản phẩm thịt lợn treo gác bếp của bà con huyện Ba Bể.

>> Chuyện tình cổ tích giữa đời thường (Xem trang 24)

Vượt qua dị nghị, ngăn cấm của gia đình hai bên, chàng trai người Tày, Triệu Nguyên Chuyên (sinh năm 1988), quê Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn xây tổ ấm yêu thương cùng người vợ bị khuyết tật. Chuyện tình của vợ chồng anh Chuyên được nhiều người biết đến, ngưỡng mộ như câu chuyện cổ tích giữa đời thường.

Nụ cười hạnh phúc của chị Điểm bên chồng.

>> “Lòng dân thuận, giải phóng mặt bằng ắt sẽ thông” (Xem trang 25)

Việc phát triển cơ sở hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Dự án hướng vào lợi ích của dân nên được người dân hưởng ứng, ủng hộ. Nhờ đó, khi thực hiện các dự án giao thông ở tỉnh Bắc Kạn, tiến độ giải phóng mặt bằng diễn ra thuận lợi, nhanh chóng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh cho rằng, yếu tố tiên quyết chính là tạo dựng được niềm tin trong lòng dân. Muốn làm được điều đó, việc công khai phải luôn đặt lên hàng đầu, chứng minh cho dân thấy bằng chính hiệu quả của những dự án được triển khai và quyền lợi của người dân không bao giờ bị bỏ lại.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy động viên công nhân xây dựng tuyến đường.

>> Sừng sững những cây cầu vượt núi (Xem trang 26)

Giữa vùng rừng núi âm u rậm rạp, thưa người qua lại, hình hài một con đường mới xuyên qua những cánh rừng, vượt qua vực sâu, núi cao hiểm trở nối thành phố Bắc Kạn với hồ Ba Bể sang Na Hang (Tuyên Quang) đang dần hiện rõ. Trên cung đường đó còn có những điểm nhấn quan trọng, thể hiện tầm vóc quy mô của tuyến đường, đó chính là những cây cầu vượt núi sừng sững mọc lên, vững chãi như chính tinh thần của những công nhân, kỹ sư với bàn tay khối óc và sự nhiệt huyết của mình, ngày đêm không quản nắng, mưa, gió rét kiến thiết dựng xây nên những công trình có giá trị dài lâu.

Cầu Nà Bay thuộc địa phận xã Bằng Phúc trong giai đoạn hoàn thiện phấn đấu hoàn thành trước 30/4/2024.

>> Đảng là mùa xuân vô tận (Xem trang 27)

Cách đây 94 năm, vào đầu thay qua những mùa xuân năm ấy, dưới sự lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam sáng suốt và tài tình của Xuân Canh Ngọ (1930), Đảng, vận nước đã đổi ra đời và từ mùa xuân lịch sử.

Khu Di tích lịch sử Nà Tu là một địa chỉ đỏ tổ chức các hoạt động về nguồn, các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.

>> Những “bóng hồng giữa đại ngàn (Xem trang 28)

Những ngày giáp Tết khi mọi người quây quần bên gia đình chuẩn bị đón Tết, thì với lực lượng kiểm lâm địa bàn, trong đó có các nữ kiểm lâm viên vẫn thầm lặng thực hiện nhiệm vụ, băng rừng, vượt núi để bảo vệ những cánh rừng nguyên sinh.

Các nữ quản lý, bảo vệ rừng Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Nam Xuân Lạc (Chợ Đồn) đi tuần rừng.

>> Thầm lặng giữ bình yên cho Nhân dân (Xem trang 29)

Tết là lúc mọi người, mọi nhà sum vầy bên nhau để đón mừng năm mới. Song, với các chiến sĩ Công an nhân dân, Tết Nguyên đán chính là thời gian cao điểm, tập trung tối đa lực lượng để thực thi nhiệm vụ. Mong muốn mỗi nhà, mỗi người, mỗi địa bàn được bảo đảm an ninh, an toàn là mục tiêu chung của lực lượng Công an trên toàn tỉnh.

Lực lượng Công an xã tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.

>> Thơ (Xem trang 30)

Thông điệp mùa xuân

Đôi hài lặng im trong viện bảo tàng

đi qua bốn mùa nghìn năm giờ ngủ yên

như đứa bé thơm mùi sữa

giữa vòng tay ấm áp của mặt trời cổ đại

kia nữa

trong cái nhìn linh hồn người xưa

đang nói về thông điệp tháng Giêng

....

Mưa xuân

Mưa xuân phơi phới lại bay

Hoa xoan lại rụng vơi đầy ngõ quê

Cho tôi trở lại hội hè

Áo che mưa bụi đi về cùng ai

....

Trong ngày mùa xuân

Cả mùa xuân thao thức với vuông tròn

nên nỗi nhớ cũng đằm hương vị Tết

nên niềm thương lùa đi từng cái rét

cây ủ hương gửi ấm đến cho người

...

>> Sắc Xuân trong tranh của họa sĩ Trương Mạnh Sáng (Xem trang 31)

Tác phẩm hội họa của họa sĩ Trương Mạnh Sáng cũng hiền lành, trong trẻo như chính người đã vẽ nên những bức tranh ấy. Bước vào không gian của riêng họa sĩ sẽ thấy cuộc sống dường như thêm rạng rỡ, hân hoan thông qua những hình ảnh và câu chuyện bình dị.

>> Lưu giữ mỹ tục ngày xuân (Xem trang 32)

Mỗi dịp Tết đến, xuân về là lúc mọi người gửi gắm bao nhiêu khát vọng qua những phong tục, truyền thống, cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc. Tại Bắc Kạn, nhiều nét văn hóa truyền thống vẫn được lưu giữ và phát huy, trong đó có những mỹ tục góp phần làm cho ngày Tết càng trở nên ý nghĩa.

Gói bánh chưng gù đen tại thôn Nà Lịn, xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn.

>> Món ăn đặc sản ngày Tết (Xem trang 33)

Tết đến, xuân về là dịp mọi người sum họp, cùng gia đình đầm ấm đón Tết và nhớ về cội nguồn. Ngày Tết, người dân vùng cao Bắc Kạn cùng nhau chuẩn bị những món ăn truyền thống để dâng lên tổ tiên và chung vui cùng họ hàng, bạn bè đón một năm mới no ấm và hạnh phúc.

Các món ăn đặc sản vùng cao của Bắc Kạn.

>> Xây dựng ngành Thuế hiện đại (Xem trang 34)

Với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ, ngành Thuế Bắc Kạn đã và đang triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số một cách toàn diện.

Các hoạt động được thực hiện trên môi trường số đã tạo bước đột phá trong công tác quản lý thuế.

>> Trò chuyện cùng hot Tiktoker “Đại Bắc Kạn” (Xem trang 35)

“Đại Bắc Kạn” là Tiktoker được nhiều người dùng mạng xã hội trong và ngoài tỉnh biết đến. Nhân dịp Xuân mới, phóng viên Báo Bắc Kạn trò chuyện cùng “Đại Bắc Kạn” để nghe anh chia sẻ về quá trình trở thành nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội và cách giữ “lửa” yêu thương trong gia đình.

Các thành viên gia đình “Đại Bắc Kạn” trong video giới thiệu về quýt đặc sản địa phương.

>> Tết của những người nước ngoài ở Bắc Kạn (Xem trang 35)

Vì lý do khác nhau, nhiều người nước ngoài đang công tác tại Bắc Kạn không về nước mà chọn ở lại đón Tết cổ truyền của người Việt cùng bạn bè, đồng nghiệp. Một cái Tết nơi phương xa mới lạ, đầm ấm và nhiều ý nghĩa.

Các thầy cô giáo nước ngoài và học sinh thuộc Trung tâm ngoại ngữ Dominoes cùng gói bánh chưng.

>> Nông dân Bắc Kạn kể chuyện làm giàu (Xem trang 36)

Mùa xuân đến mang theo ánh nắng vàng ấm áp chiếu sáng trên những cánh rừng, vườn cây ăn quả lại mơn mởn chồi non xanh biếc, vút tầm mắt như minh chứng cho sự ấm no, nỗ lực của người nông dân trong năm qua và mang theo hi vọng một năm mới bội thu.

... Và một số tin, bài hấp dẫn khác. Thông tin chi tiết, mời độc giả đọc trên Báo Bắc Kạn Xuân Giáp Thìn 2024 phát hành ngày 02/02/2024 tại đây.