Điểm báo in Bắc Kạn ngày 26/02/2024

>> Bàn giao đủ 100% tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ Quân sự năm 2024 (Xem trang 1, 2)

7h30 phút sáng 25/02, tỉnh Bắc Kạn long trọng tổ chức lễ giao nhận quân để tiễn tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ Quân sự.

Do làm tốt công tác chuẩn bị nên đúng 8h45 phút cùng ngày, tỉnh Bắc Kạn đã bàn giao đầy đủ 100% tân binh cho các đơn vị nhận quân bảo đảm trang trọng, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

>> Kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2024)

Ngành Y tế nỗ lực chăm sóc sức khỏe Nhân dân (Xem trang 1, 6)

Năm 2023, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, song đội ngũ cán bộ, viên chức toàn ngành Y tế không ngừng nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh cũng như công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ Nhân dân trên địa bàn.

Tiêm chủng mở rộng cho trẻ tại Trạm Y tế phường Nguyễn Thị Minh Khai (thành phố Bắc Kạn).

Công tác dân vận khéo ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn (Xem trang 6)

Năm 2023, Đảng bộ bộ phận Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn đăng ký 03 mô hình “Dân vận khéo” và tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng, qua đó, được Đảng ủy Các cơ quan tỉnh công nhận 01 mô hình điển hình dân vận khéo và 02 mô hình dân vận khéo.

Cán bộ, viên chức, người lao động trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh quyên góp ủng hộ bệnh nhân nghèo.

Cần cái nhìn công tâm về đội ngũ thầy thuốc (Xem trang 4)

Sức khỏe là vốn quý nhất của toàn xã hội. Vì lẽ đó, từ xưa đến nay, nghề chăm sóc sức khỏe (nghề y) luôn được cả xã hội tôn vinh, gọi những người hành nghề là Thầy (thầy thuốc).

Cách đây 69 năm, ngày 27-02-1955, Bác Hồ kính yêu đã gửi thư cho Hội nghị cán bộ y tế. Trong bức thư, Người căn dặn thầy thuốc nước ta: “Lương y phải như từ mẫu”. Ngày 27-02 đã được chọn là Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Đó không chỉ là ngày hội của những người hành nghề y mà còn là ngày để ghi nhận, tôn vinh sự cống hiến to lớn và bày tỏ sự biết ơn đội ngũ thầy thuốc nước nhà. Trong lúc ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp, đời sống của một bộ phận Nhân dân còn khó khăn, chúng ta vẫn có thể tôn vinh các thầy thuốc bằng cái nhìn thiện cảm hơn, biểu dương những việc làm tốt của họ, khuyến khích họ sáng tạo và có các giải pháp hữu hiệu bảo vệ những thầy thuốc chân chính. Không nên có cái nhìn phiến diện về đội ngũ thầy thuốc, để các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị lợi dụng “đục nước béo... xuyên tạc”. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh vạch trần các âm mưu thâm độc của chúng mượn “sóng gió ngành y” để nói xấu Đảng, nói xấu Nhà nước và chế độ.

>> Zalo mini app “Bắc Kạn ngày mới”- công cụ hỗ trợ người dân và doanh nghiệp (Xem trang 2)

Năm 2023, Bắc Kạn là một trong 12 tỉnh, thành phố đầu tiên trong cả nước ứng dụng Zalo mini app vào công tác đẩy mạnh chuyển đổi số. Điều này thể hiện sự nhanh nhạy, kịp thời khai thác thành tựu công nghệ thông tin để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân ngày càng tốt hơn.

Giao diện Zalo mini app “Bắc Kạn ngày mới”.

>> Gắn công tác xây dựng Đảng với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương (Xem trang 3)

Thời gian qua, huyện Pác Nặm luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra, Pác Nặm đã tích cực phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chi ủy.

>> Bạch Thông chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất (Xem trang 5)

Những năm qua, huyện Bạch Thông đã tập trung nguồn lực đầu tư sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi, tăng cường công tác quản lý, điều tiết nước, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

>> Xây dựng lực lượng Công an xã vững mạnh từ cơ sở (Xem trang 7)

Với phương châm “Hướng về cơ sở, mạnh từ cơ sở”, việc bố trí Công an chính quy về xã đã và đang khẳng định được vị trí, vai trò là nhân tố nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an xã thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là nhiệm vụ xuyên suốt của Công an tỉnh Bắc Kạn.

>> Vì sao người dân xã Thanh Vận không còn mặn mà với dự án nuôi gà? (Xem trang 8)

Năm 2023, xã Thanh Vận (Chợ Mới) triển khai thực hiện Dự án chuỗi liên kết nuôi gà lông màu. Tuy nhiên, sau gần 04 tháng triển khai, chuỗi liên kết bị “đứt gãy” khiến người dân không còn mặn mà...

