Điểm báo in Bắc Kạn ngày 24/11/2023

Trên số báo in ra ngày 24/11/2023 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Đại biểu Quốc hội Bắc Kạn tham gia thảo luận dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) (Xem trang 1)

Sáng 23/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Phiên họp do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Thị Thủy đề nghị cần rà soát các quy định để đảm bảo tính thống nhất, tránh xung đột.

>> Đồng chí Hầu A Lềnh làm việc trực tuyến với tỉnh Bắc Kạn và Cao Bằng (Xem trang 1)

Sáng 23/11, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc có buổi làm việc trực tuyến với tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Cao Bằng về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Các đại biểu dự họp tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

>> Khéo vận động Nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới (Xem trang 1)

Thôn Đon Bây, xã Vi Hương (Bạch Thông) có 62 hộ dân, với 290 nhân khẩu, gồm 04 dân tộc Kinh, Tày, Nùng, Dao cùng sinh sống. Tuy nếp sống, tập quán, văn hóa của mỗi dân tộc khác nhau, song bà con trong thôn luôn đoàn kết, tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng dân cư.

Bà con trong thôn luôn giữ gìn cảnh quan môi trường sạch đẹp.

>> Phiên tòa giả định: Cách làm hay trong tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên (Xem trang 2)

Được xây dựng bằng tình tiết cụ thể, gắn với đặc điểm tâm lý lứa tuổi, những phiên tòa giả định (PTGĐ) tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật do Đoàn Thanh niên phối hợp tổ chức đã mang lại hiệu quả tích cực. Qua đó giúp đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), học sinh nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật.

PTGĐ tại Trường THPT Ngân Sơn (Ngân Sơn).

>>Thủ đoạn mới của các thế lực thù địch xuyên tạc “Bộ đội Cụ Hồ” (Xem trang 3)

Không phải bây giờ các thế lực thù địch mới xuyên tạc, bôi đen hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” mà âm mưu thâm độc này của chúng đã có từ lâu, ngay từ khi Quân đội ta mới ra đời.

>> Thúc đẩy thị trường bất động sản Bắc Kạn những tháng cuối (Xem trang 4, 5)

Tỉnh Bắc Kạn đã có những giải pháp tích cực nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản. Các địa phương cũng đã tập trung triển khai nhiều dự án khu dân cư và thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu cho ngân sách.

Phối cảnh khu dân cư thương mại và Phố chợ Minh Khai của Tập đoàn Tây Bắc.

>> Chuyển đổi số - cơ hội cho phụ nữ Bắc Kạn hội nhập và phát triển (Xem trang 4, 5)

Nhờ có các nền tảng số như Zalo, Facebook, Tiktok… nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có cơ hội kinh doanh online, giới thiệu sản phẩm nông sản và du lịch đến với đông đảo khách hàng. Điều này đã tạo động lực giúp chị em phụ nữ tự tin phát triển kinh tế, khởi nghiệp, mang lại thu nhập ổn định, khẳng định được bản thân.

>>Nhiều chế độ ưu đãi dành cho HSSV tham gia học nghề (Xem trang 6)

Năm học 2023 – 2024, Trường Cao đẳng Bắc Kạn có chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo gần 600 học sinh, sinh viên ở trình độ: Trung cấp giáo dục nghề nghiệp; Cao đẳng và Chương trình giáo dục thường xuyên (khối lớp 10). Nhờ triển khai thực hiện nhiều chính sách ưu đãi của Nhà nước, của tỉnh, nhà trường thu hút học sinh, sinh viên học nghề hằng năm đều tăng.

Trường Cao đẳng Bắc Kạn tư vấn nghề cho học sinh sinh viên và Nhân dân đầu năm học 2023 - 2024.

>> “Cánh tay nối dài” trong đảm bảo An ninh trật tự ở cơ sở (Xem trang 7)

Thời gian qua, lực lượng Bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách, lực lượng Dân phòng vẫn luôn tích cực phối hợp với lực lượng Công an thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn.

>> Yến Dương cần nhiều nguồn lực để về đích nông thôn mới (Xem trang 8)

Năm 2023, xã Yến Dương (Ba Bể) đặt mục tiêu về đích nông thôn mới. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực và được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, nhưng còn nhiều tiêu chí địa phương khó có thể đạt được trong năm nay.

Cánh đồng lúa nếp Tài ở thôn Phiêng Phàng, xã Yến Dương là một trong những mô hình trồng lúa kết hợp với du lịch trải nghiệm phát huy hiệu quả.

