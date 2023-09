Điểm báo in Bắc Kạn ngày 23/9/2023

Trên số báo in ra ngày 23/9/2023 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Vươn lên từ những “hạt mầm” cách mạng... (Xem trang 1)

Mặc dù 9h30 mới đến giờ khai mạc, nhưng ngay từ sáng sớm 20/9, rất đông cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã tề tựu tại Nhà Văn hóa huyện Ngân Sơn, háo hức tham dự Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên - Chi bộ đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn.

>> Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Trung thu (Xem trang 1)

Tết Trung thu đang đến gần, tại các siêu thị, cửa hàng tạp hóa trên địa bàn tỉnh đã bày bán nhiều loại bánh Trung thu. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, bánh năm nay phong phú từ mẫu mã đến chủng loại, người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn. Tuy nhiên, cần cẩn trọng, tránh mua phải hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đội quản lý thị trường số 1 kiểm tra mặt hàng bánh kẹo, bánh Trung thu.

>> Thực hiện công tác giảm nghèo ở TP. Bắc Kạn (Xem trang 2)

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp và các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; đồng thời, tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn tín dụng chính sách đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi nên nhiều hộ đã ổn định cuộc sống, thoát nghèo. Cụ thể, từ năm 2021 đến nay, TP. Bắc Kạn đã giảm được 74 hộ nghèo, vượt 32 hộ so với kế hoạch, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 2,76% xuống còn 2,33%, vượt kế hoạch giao.

>> Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (Xem trang 3)

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” luôn được các cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an toàn tỉnh đẩy mạnh phát triển, qua đó huy động được sức mạnh to lớn của Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

>> Bánh đúc Na Rì - vị quê vùng cao (Xem trang 4)

Cùng với bánh ngô, quẩy, bánh đúc là món quà quê dân dã gây nhiều thương nhớ cho những ai đã từng một lần thưởng thức mỗi khi đến với huyện vùng cao Na Rì.

Bánh đúc ở Na Rì gây “thương nhớ” cho những ai một lần thưởng thức.

>>Hai kư Ba Bể (Xem trang 4)

Hai kư là một thể thơ nổi tiếng của Nhật Bản và là thể thơ ngắn nhất thế giới. Mỗi câu hàm chứa nhiều tầng nghĩa, thể thơ này được nhiều người yêu thích. Mời độc giả cùng thưởng thức vẻ đẹp hồ Ba Bể qua thể thơ Hai kư độc đáo của nhà thơ Vương Trọng.

>> Trở về (Xem trang 4)

Mời bạn cùng về với núi, nghe lời ru mênh mang bên sườn núi trong mùa lúa nương, chạm vào câu hát... Qua bài thơ "Trở về" của tác giả trẻ Phùng Thị Hương Ly.

>> "Chở” mùa thu qua phố (Xem trang 4)

Chớm thu, nắng không còn gắt, tiết trời dịu mát, bầu trời trong xanh vời vợi, cũng là lúc trên các tuyến phố chính của TP. Bắc Kạn xuất hiện những chiếc xe chở đầy hoa rực rỡ, như mang mùa thu đến gần. Nhiều người tranh thủ diện trang phục thướt tha, lưu giữ khoảnh khắc của mùa đẹp nhất trong năm.

Dịu dàng áo dài bên hoa mùa thu.

>> « Săn mây » trên đỉnh Nàng Tiên (Xem trang 5)

Mấy năm gần đây, giới trẻ và những người thích “xê dịch” luôn tìm đến những điểm du lịch có cảnh đẹp còn hoang sơ để “sống ảo”. Dường như trước thiên nhiên hoang dã con người “sống chậm” hơn, quên đi những lo toan thường nhật. Đỉnh núi Nàng Tiên ở thôn Khuổi Nằn 2, thị trấn Yến Lạc (Na Rì) là một nơi như thế!

>> Phấn đấu đến năm 2030 dư nợ tín dụng đạt 4.500 tỷ đồng (Xem trang 6)

Nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp và thực hiện đồng bộ, hiệu quả chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo các cấp chính quyền xây dựng, triển khai thực hiện cơ chế chính sách và bố trí nguồn lực triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn.

>> Nhiếp ảnh Bắc Kạn hướng đến diện mạo mới (Xem trang 7)

Nhiếp ảnh là một trong những chuyên ngành hoạt động lâu năm của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh. Với sự đa dạng và linh hoạt, các nghệ sĩ Nhiếp ảnh đã có nhiều tác phẩm ấn tượng về đất và người Bắc Kạn.

>> Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà được công nhận là Di sản Thiên nhiên thế giới (Xem trang 8)



Quần đảo Cát Bà nhìn từ trên cao. Ảnh tư liệu: TTXVN

… Và một số tin, bài, tác phẩm thơ, thông tin thời sự quốc tế trong tuần.

Nội dung chi tiết mời độc giả đọc trên số báo in ngày 23/9/2023.