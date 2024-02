Điểm báo in Bắc Kạn ngày 23/02/2024

Trên số báo in ra ngày 23/02/2024 có một số thông tin như sau:

>> Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ ngay từ đầu năm (Xem trang 1, 2)

Chiều 22/02, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình và các Phó Chủ tịch: Đinh Quang Tuyên, Phạm Duy Hưng, Nông Quang Nhất cùng chủ trì Phiên họp UBND tỉnh tháng 02 năm 2024.

Kết luận Phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đánh giá cao công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của các cấp, ngành và sự nỗ lực, chủ động trong việc chăm lo, chuẩn bị tốt các điều kiện để Nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới các sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung ngay vào triển khai các công việc...

>> Tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng kênh phân phối sản phẩm (Xem trang 1, 3)

Năm 2024, công tác xúc tiến thương mại sẽ được tiếp tục triển khai theo hướng hỗ trợ tích cực cộng đồng doanh nghiệp, HTX tham gia kết nối thị trường, giới thiệu hàng hóa, giao lưu hợp tác trao đổi hai chiều với các tỉnh, thành phố trong cả nước, kết nối, mở rộng hệ thống kênh phân phối, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường.

>> HĐND huyện Bạch Thông đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động (Xem trang 2)

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND huyện Bạch Thông luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy hiệu lực, hiệu quả của cơ quan dân cử. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Chủ tọa điều hành Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Bạch Thông, nhiệm kỳ 2021-2026.

>> Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong Đảng (Xem trang 3)

Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên tại huyện Ba Bể được thực hiện chặt chẽ, đánh giá đa chiều và thực chất, tạo động lực cho các tổ chức đảng và đảng viên phấn đấu vươn lên.

Giờ làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Khang Ninh.

>> Đảm bảo an toàn trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản (Xem trang 4, 5)

Thời gian qua, công tác đảm bảo an toàn trong khai thác, chế biến khoáng sản luôn được Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn quan tâm, chú trọng thực hiện, qua đó giúp giảm thiểu tối đa về rủi ro tai nạn lao động; đồng thời đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

>> Thu nhập khá từ khai thác măng vầu (Xem trang 4, 5)

Từ tháng Chạp đến tháng Giêng, tháng Hai là thời điểm măng vầu phát triển mạnh, nhờ đó nhiều người dân có thêm nguồn thu nhập đáng kể.

Măng vầu được chở về các tỉnh miền xuôi.

>> Trường Cao đẳng Bắc Kạn đẩy mạnh công tác chuyển đổi số (Xem trang 6)

Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Trường Cao đẳng Bắc Kạn đã triển khai nhiều giải pháp như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy… góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường.

Một tiết học trên máy vi tính tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn.

>> Nguyễn Tiến Quốc - Khởi nghiệp từ công nghệ số (Xem trang 7)

“Cuộc sống chỉ vui khi bạn làm người khác vui theo, chứ vui một mình thì có nghĩa gì” - đó là lý tưởng sống giúp anh Nguyễn Tiến Quốc (sinh năm 1989) ở thôn Làng Sen, xã Đồng Thắng (Chợ Đồn), dám dấn thân và tiên phong khởi nghiệp từ công nghệ số.

>> Nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (Xem trang 8)

Phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” liên tục được đổi mới, phát huy hiệu quả gắn với các cuộc vận động, các phong trào cách mạng do Đảng và Nhà nước phát động. Công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục được chú trọng.

