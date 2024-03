Điểm báo in Bắc Kạn ngày 18/3/2024

Trên số báo in ra ngày 18/3/2024 có một số thông tin như sau:

>> Giao ban công tác chuyển đổi số, CCHC, Đề án 06 (Xem trang 1, 2)

Chiều 15/3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính, Đề án 06. Các đồng chí: Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC, Chuyển đổi số tỉnh; Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

>> Quản lý chặt chẽ chất lượng giống cây lâm nghiệp (Xem trang 1, 3)

Vào vụ trồng rừng mới, nhu cầu sử dụng cây giống tăng cao, thời điểm này thường xuất hiện các điểm kinh doanh cây giống nhỏ, lẻ tự phát và tình trạng bán cây giống dạo. Vì vậy, siết chặt quản lý chất lượng giống cây lâm nghiệp là góp phần hạn chế được tình trạng sử dụng cây giống kém chất lượng, cây không rõ nguồn gốc xuất xứ .

Chi cục Kiểm lâm tỉnh kiểm tra chất lượng giống cây lâm nghiệp tại vườn ươm thuộc huyện Na Rì.

>> Phát triển sản phẩm du lịch vùng đồng bào DTTS (Xem trang 2)

Tỉnh Bắc Kạn đã và đang dành nguồn lực hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch đặc sắc của các dân tộc vùng cao, góp phần gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, thu hút khách du lịch đến với địa phương, giúp người dân có việc làm, tăng thu nhập.

Du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm thu hút đông du khách nước ngoài đến với Khu du lịch Ba Bể.

>> Chuyển đổi số trong công tác tổ chức, xây dựng Đảng (Xem trang 3)

Ngày 10/8/2021, Ban Bí thư ra Quyết định số 27-QĐ/TW về việc ban hành Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó nhấn mạnh chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết nhằm hiện đại hóa, minh bạch hóa, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, xây dựng Đảng.

Cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Kạn ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền của Đảng.

>> Tăng tốc thu ngân sách nhà nước (Xem trang 4)

Kết thúc năm 2023, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh vượt 4,7% dự toán Bộ Tài chính, có 06/09 đơn vị thu hoàn thành vượt dự toán tỉnh giao. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024, Cục Thuế tỉnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp với quyết tâm cao nhất.

>> Phát triển sản phẩm từ cây hồi (Xem trang 5)

Phát huy thế mạnh của địa phương với vùng trồng hồi dồi dào, sẵn có, HTX An Bình (xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông) đang tập trung sản xuất chế biến các sản phẩm từ hồi, phát triển bền vững theo tiêu chuẩn OCOP.

Giám đốc HTX An Bình (áo xanh) giới thiệu về sản phẩm tinh dầu hồi.

>> Chú trọng giám định chi phí khám, chữa bệnh BHYT (Xem trang 6)

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh và ngành Y tế đã tích cực phối hợp nâng cao hiệu quả công tác giám định bảo hiểm y tế (BHYT), góp phần ngăn ngừa các biểu hiện lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và bảo đảm quyền lợi của người tham gia.

Kiểm tra sức khỏe cho người bệnh đang điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn.

>> Doanh trại “Sáng, xanh, sạch, đẹp” (Xem trang 7)

Đó là hình ảnh tại Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Ngân Sơn. Doanh trại được xây dựng khang trang, các công trình, hạng mục từ nhà làm việc, bếp ăn, nhà để xe đến sân chơi thể thao, khu tăng gia, cây cảnh… được bố trí phù hợp, khoa học, tạo cảnh quan sạch, đẹp, hài hòa. Hằng ngày, ngoài giờ làm việc, cán bộ, nhân viên đơn vị luôn dành thời gian chăm chút, vệ sinh, tu sửa khuôn viên, tăng gia sản xuất… cùng giữ gìn, xây dựng “ngôi nhà chung”.

>> Nâng cao năng lực, khả năng sẵn sàng chiến đấu (Xem trang 7)

Chuẩn bị chu đáo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, đoàn kết, quyết thắng” được đẩy mạnh, hứa hẹn đạt nhiều thành tích cao, góp phần nâng cao năng lực, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

>> Đưa tiếng Then vang mãi (Xem trang 8)

03 năm nay kể từ ngày thành lập, CLB hát Then – đàn Tính huyện Na Rì trở thành ngôi nhà chung của những người yêu nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Hoạt động của CLB góp phần lan tỏa tình yêu Then trong cộng đồng và đưa tiếng Then vang mãi cùng thời gian.

CLB hát Then - đàn Tính biểu diễn tại cuộc gặp mặt mừng Đảng, mừng Xuân do Huyện ủy Na Rì tổ chức.

... Thông tin chi tiết, mời độc giả đọc trên số báo ngày 18/3/2024 tại đây.