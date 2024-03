Điểm báo in Bắc Kạn ngày 04/3/2024

Trên số báo in ra ngày 4/3/2024 có một số thông tin sau:

>> UBND tỉnh Bắc Kạn làm việc với Cơ quan phát triển Pháp (AFD) (Xem trang 1, 3)

Chiều 01/3, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên có buổi làm việc với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) về Dự án “Kè chống sạt lở ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ dân sinh và phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn”.

Dự buổi làm việc có ông OLIVIER GILARD, Trưởng dự án tại ban Nước và Vệ sinh môi trường tại hội sở AFD Paris cùng Đoàn công tác; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, UBND thành phố.

>> Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc triển khai nhiệm vụ năm 2024 (Xem trang 1, 7)

Sáng 01/3, tại tỉnh Bắc Kạn, Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc (Bắc Kạn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ và Tuyên Quang) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

Năm 2024, Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc tiếp tục chú trọng đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức nhằm thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội...