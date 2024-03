Điểm báo in Bắc Kạn ngày 01/3/2024

Trên số báo in ra ngày 01/3/2024 có một số thông tin như sau:

>> Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị đột xuất (Xem trang 1, 8)

Chiều 28/02, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị đột xuất để Tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và quán triệt các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh.

>> Công bố quyết định về việc tổ chức lại cơ quan Bộ CHQS các cấp trong tỉnh (Xem trang 1, 3)

Sáng 28/02, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lại cơ quan Bộ CHQS cấp tỉnh, Ban CHQS cấp huyện và đơn vị trực thuộc thuộc Bộ CHQS cấp tỉnh.

>> KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG VĂN PHÒNG QUỐC HỘI (02/3/1946 - 02/3/2024):

Xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (Xem trang 1, 2)

Trong bất kỳ một cơ quan, đơn vị nào, văn phòng luôn là trung tâm thông tin tổng hợp, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan, đơn vị đó. Đối với công tác Văn phòng Quốc hội ở cấp tỉnh có những đặc thù riêng, số lượng biên chế không nhiều, khối lượng công việc lớn, đòi hỏi những người làm công tác này luôn phải nỗ lực không ngừng để phục vụ, tham mưu cho Đoàn ĐBQH tỉnh một cách tốt nhất, xứng đáng là cánh tay đắc lực của các đại biểu Quốc hội tỉnh.

>> Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện các chương trình MTQG

Kỳ 1: TẬP TRUNG LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN (Xem trang 2)

Xác định việc thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương, huyện Chợ Đồn đã triển khai và thực hiện nghiêm Nghị quyết 23-NQ/TU ngày 16/12/2021 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện các CTMTQG trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

>> Giải pháp phát triển đảng viên ở Ba Bể (Xem trang 3)

Huyện Ba Bể luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, trong đó có chỉ tiêu phát triển đảng viên mới. Để bảo đảm chất lượng, số lượng đảng viên mới kết nạp trong năm 2024, huyện đã đề ra kế hoạch, giải pháp, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc chủ động thực hiện ngay từ đầu năm.

Đồng chí Dương Ngọc Thuyết, Bí thư Huyện ủy Ba Bể nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ tại xã Thượng Giáo.

>> Liên kết bền vững công nghiệp chế biến với nông nghiệp dịch vụ (Xem trang 4, 5)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi công nghiệp và nông nghiệp là hai ngành kinh tế quan trọng nhất và có tác động qua lại mật thiết với nhau. Người đã nhiều lần nhấn mạnh: “Công nghiệp và nông nghiệp là hai chân của nền kinh tế”. Vì vậy, công nghiệp và nông nghiệp phải có sự liên kết, giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau phát triển bền vững.

>> Chú trọng an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng (Xem trang 4, 5)

Thời gian qua, chương trình chuyển đổi số của ngành Ngân hàng đã có bước tiến mạnh mẽ, mở rộng quy mô và phạm vi. Tuy nhiên, ngành cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức về an ninh, an toàn thông tin. Do đó, ngành tiếp tục triển khai nhiệm vụ, giải pháp để đáp ứng yêu cầu hiện nay.

>> Đặc sắc các lễ hội đầu xuân (Xem trang 6)

Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, ở khắp các địa phương trong tỉnh lại rộn ràng tổ chức các lễ hội đầu năm. Việc tổ chức các lễ hội không chỉ đáp ứng nhu cầu trong đời sống văn hóa tinh thần mà còn góp phần gìn giữ, quảng bá bản sắc văn hóa, giá trị truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Múa cấp sắc của người Dao Đỏ được biểu diễn tại Hội xuân Phiêng Chỉ, xã Phúc Lộc (Ba Bể).

>> Nhiều hoạt động “Vì nghĩa tình đồng đội” (Xem trang 7)

Cùng với các nhiệm vụ trọng tâm khác, thời gian qua, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh tổ chức nhiều hoạt động nghĩa tình đồng đội. Quá trình thực hiện và những kết quả đạt được đã góp phần kết nối, chia sẻ yêu thương, giúp các hội viên vươn lên trong cuộc sống.

>> Đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường đến vùng đồng bào DTTS&MN (Xem trang 8)

Thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng giao thông tỉnh triển khai 08 dự án đầu tư nâng cấp các tuyến đường tới những vùng này với mục tiêu quyết tâm “đường sớm hoàn thành ngày nào, bà con nhân dân bớt khó khăn ngày đó”. Đến nay, nhiều công trình đã hoàn thành, về đích trước thời hạn, bàn giao đưa vào sử dụng. Các công trình còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ phấn đấu hoàn thành trong năm 2024.

... Thông tin chi tiết, mời độc giả đọc trên số báo ngày 01/3/2024 tại đây.