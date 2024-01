Điểm báo in Bắc Kạn cuối tuần ngày 27/01/2024

Trên số báo in ra ngày 27/01/2024 có một số thông tin như sau:

>> Vững bước cùng mùa xuân (Xem trang 1, 5)

Ai cũng mong khi mùa xuân đến:

Chỉ ước được như mùa xuân trẻ mãi

Như chồi non sức sống xuân thì. (Dương Khâu Luông)

Đúng vậy! Đất trời thật là kỳ diệu. Vẫn biết rằng mùa xuân là quy luật của tạo hóa tự nhiên, vẫn luôn tuần hoàn. Song điều kỳ lạ là cứ mỗi mùa xuân lại cho ta những cảm xúc khác nhau, nhưng tựu trung lại đó là niềm vui, niềm hứng khởi, tin tưởng hướng về một tương lai với nhiều ước vọng tốt đẹp nhất.

>> Khắc phục hạn chế, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW

Kỳ cuối: ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Xem trang 1)

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, công tác giáo dục và đào tạo của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội...

>> Nâng kim ngạch xuất khẩu, hướng tới phát triển bền vững (Xem trang 2)

Năm 2023, mặc dù nền kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách nhưng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh vẫn đạt mức tăng trưởng, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng khá cao so với cùng kỳ năm ngoái, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của nền kinh tế.

Khoáng sản chì thỏi, tinh quặng chì là một trong những mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của tỉnh Bắc Kạn.

>> Bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm (Xem trang 3)

Quán triệt tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và tại những cuộc họp quan trọng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đều nhấn mạnh yêu cầu các ban ngành, đơn vị, địa phương, người đứng đầu cần tập trung chỉ đạo quyết liệt và bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

>> Người lưu giữ văn hóa dân tộc Dao (Xem trang 4)

Thầy cúng trong tiếng Dao Đỏ được gọi là “Say”, những người làm nghề này bận rộn quanh năm. Từ đầu năm sẽ đi làm Lễ giải hạn đầu năm cho các gia đình đã xem ngày trước, rồi rằm tháng Giêng, Tết Thanh Minh, rằm tháng Bảy, đám cưới, đám ma, lễ cấp sắc, lễ cuối năm, cầu mùa, an mộ… các thầy đều tất bật chuẩn bị.

>> Thơ: Mắt Trường Sa (Xem trang 4)

Những con chim bay về đất liền

sau giờ chót đợt gió mùa

tín hiệu những đêm trắng

này đây trảng cát dài

tấm chăn ấm chở che bờ bãi

tôi kéo thuyền trong nắng mai

...

>> Thơ: Mùa xuân ước mơ (Xem trang 4)

Mùa xuân mùa của ước mơ

Mùa của thương nhớ đợi chờ vấn vương

Câu Sli em cất trên nương

Xuân sang em gọi người thương hát cùng

...

>> Tản văn: Hương sắc những ngày chợ cuối năm (Xem trang 4)

Tôi yêu mùa xuân về không hẳn vì có muôn hoa đua nở, có những ngày hội rộn rã tươi vui mà tôi còn yêu mùa xuân bởi những ngày chợ cuối năm. Chợ phiên thường họp vào ngày mồng 5, mồng 10 hằng tháng và chợ 25 sẽ là phiên cuối của năm. Nhưng đã từ lâu, người dân quanh thị trấn Nà Phặc quê tôi và các thôn bản gần kề chỉ nhộn nhịp mua bán vào những ngày cận Tết.

>> “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” (Xem trang 6)

Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021 – 2025” do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai trong cả nước là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ. Thực hiện chuyên đề này, các trường mầm non trên địa bàn TP. Bắc Kạn đã tập trung triển khai, đạt nhiều kết quả tích cực.

Học sinh Trường Mầm non Sông Cầu hứng thú tham gia giải chạy.

>> Hiệu quả từ các mô hình phát triển kinh tế (Xem trang 7)

Những năm qua, phong trào sản xuất kinh doanh giỏi được hội viên nông dân xã Dương Quang (thành phố Bắc Kạn) hưởng ứng nhiệt tình, tạo sự lan tỏa. Qua đó, đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế hay mang lại hiệu quả kinh tế ổn định.

Anh Hoàng Văn Luật thụ phấn cho dưa lưới trái vụ trồng trong nhà lưới.

>> Nâng cao sức mạnh chiến đấu bảo vệ vững chắc biển, đảo Tổ quốc (Xem trang 8)

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị, thực hiện tốt vai trò là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên vùng biển được phân công phụ trách.

... Thông tin chi tiết, mời độc giả đọc trên số báo ngày 27/01/2024 tại đây.