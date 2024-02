Điểm báo in Bắc Kạn cuối tuần ngày 17/02/2024

>> Triển khai các giải pháp đột phá, tập trung nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết số 18-NQ/TU

Kỳ 01: Huy động và lồng ghép các nguồn lực đầu tư để phát triển du lịch (Xem trang 1, 2)

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 12/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) về phát triển du lịch tỉnh (gọi tắt là Nghị quyết số 18-NQ/TU), thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất, dịch vụ du lịch theo hướng đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển du lịch.

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Di tích lịch sử Nà Pậu – khu Di tích quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn.

>> Mùa xuân gieo trồng (Xem trang 1, 3)

Khi những công sở mở cửa trở lại, học sinh, sinh viên trở lại trường, nông dân xuống đồng, công nhân vào nhà máy, ta biết một mùa xuân gieo trồng chính thức bắt đầu.

>> Chủ động nguồn vật liệu phục vụ thi công các công trình dự án (Xem trang 2)

Tỉnh Bắc Kạn hiện đang tập trung triển khai các dự án trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng trên địa bàn tương đối lớn, trong khi nguồn cung còn khá hạn chế dẫn đến tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng, đặc biệt là đá và cát. Từ thực tế và khó khăn đó, hiện nay ngành chuyên môn cũng như các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng vật liệu xây dựng đang có những giải pháp tháo gỡ khó khăn góp phần đảm bảo nguồn cung vật liệu cho các công trình.

>> Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (Xem trang 3)

Xác định nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính là đầu tư cho phát triển lâu dài và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và đáp ứng yêu cầu tình hình mới, ngày 23/01/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

>> Người gìn giữ nét đẹp văn hóa dân tộc Tày (Xem trang 4)

Nghệ nhân Bảo An tên khai sinh là Mã Thị Dạy, những năm gần đây, giọng hát và tiếng đàn tính của chị đã đến với người nghe mọi lứa tuổi. Bảo An sinh năm 1988, hình ảnh của chị gắn liền với cây đàn tính và màu áo chàm giản dị. Đến gặp Nghệ nhân Bảo An tại cửa hàng nhỏ, giữa biết bao mẫu trang phục dân tộc Tày, đàn tính, mũ, khăn… Nâng niu những trang phục truyền thống và dụng cụ âm nhạc, chị nhỏ nhẹ kể với chúng tôi về niềm đam mê từ thủa ấu thơ...

>> Thơ (Xem trang 4):

Mùa xuân ước mơ

Mùa xuân mùa của ước mơ

Mùa của thương nhớ đợi chờ vấn vương

Câu Sli em cất trên nương

Xuân sang em gọi người thương hát cùng

Dập dìu điệu hát Pá Dung

Xênh xang mũ áo múa cùng hội xuân

Câu Cọi gọi nắng trong ngần

Câu then nhóm lửa vang ngân nhà sàn

Vả Sli lúng liếng non ngàn

Chồi non lộc biếc ngập tràn nắng xuân…

Tình xuân

Câu lượn bâng khuâng vượt đồi tìm bạn

Hương bánh tết thơm nồng nàn bản nhỏ

Tiếng trẻ thơ nô đùa đầy ngõ

Đường mới mở rộn rã tiếng xe reo…

Bản Chang xuân sang

Lần đầu tiên đến Bản Chang

Hồ nơi đây đẹp tựa nàng tiên sa

Nụ cười em nở như hoa

Đón chào du khách phương xa tụ về

Dịu dàng câu lượn tình quê

Khẩu nua lếch đượm hương quê mặn nồng

...

>> Ngày xuân theo chân những người làm nghệ thuật (Xem trang 5)

Đầu năm mới, chúng tôi có dịp đến thăm Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Bắc Kạn, gặp gỡ những người tuyên truyền thông tin bằng lời ca, tiếng hát đến vùng sâu, vùng xa. Phía sau ánh đèn sân khấu lấp lánh là những câu chuyện ít người biết đến.

>> Tập trung thi đua lao động ngay từ đầu năm (Xem trang 6)

Ngay từ đầu năm 2024, tổ chức công đoàn toàn tỉnh tập trung phát động các phong trào thi đua lao động, sản xuất; động viên đoàn viên, người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu trong năm.

Công nhân Công ty TNHH May Công nghiệp Bắc Kạn tập trung sản xuất ngay từ đầu năm.

>> Chợ Đồn thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội (Xem trang 7)

Thời gian qua, huyện Chợ Đồn đã thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bổ sung nguồn lực để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra...

Đoàn công tác của tỉnh khảo sát thực tế việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn.

>> Tết trồng cây đầu năm mới ở huyện đảo Trường Sa (Xem trang 8)

Thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, ngày 14/2 (tức mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn), các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Tây tích cực hưởng ứng Tết trồng cây. (Theo dangcongsan.vn)

