Điểm báo in Bắc Kạn cuối tuần ngày 13/01/2024

Trên số báo in Bắc Kạn cuối tuần ra ngày 13/01/2024 có một số thông tin như sau:

>> Xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở thương mại

Kỳ 1: Những khó khăn còn nhiều (Xem trang 1, 2)

Sau 27 năm tái lập, kinh tế - xã hội của tỉnh đã có sự phát triển, hệ thống hạ tầng cơ sở được đầu tư góp phần thay đổi diện mạo đô thị. Tuy nhiên vấn đề nhà ở xã hội, nhà ở thương mại chưa tương xứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Thị trường đầu tư ở lĩnh vực này vẫn còn “đóng băng”.

>> Khắc phục hạn chế, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW

Bài 6: Đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục (Xem trang 1, 3)

Thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện tốt phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục; một số cơ sở giáo dục được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đã cân đối thu - chi, bảo đảm một phần hoạt động của đơn vị.

>> Công ty Điện lực Bắc Kạn: Cung cấp điện ổn định phục vụ Tết Nguyên đán (Xem trang 2)

Để đảm bảo cung cấp điện ổn định cho dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công ty Điện lực Bắc Kạn chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, đảm bảo chất lượng điện năng phục vụ Nhân dân vui xuân đón Tết.

Cán bộ kỹ thuật Điện lực kiểm tra hệ thống tải điện tại Trạm biến áp 110kv.

>> Đảng bộ Các cơ quan tỉnh: Điểm sáng trong thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng (Xem trang 3)

Xác định rõ công tác tổ chức xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Đảng bộ Các cơ quan tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp và nỗ lực thực hiện có hiệu quả công tác này.

>> Mùi Tết (Xem trang 4)

Những ngày tháng Chạp, bản làng nhỏ bé quê tôi, nhà nào cũng vàng rực cả một góc sân. Trên chiếc sào nứa mà hằng ngày ngoại dùng để phơi quần áo, giờ nặng trĩu những vòng lạp sườn chuẩn bị cho ngày Tết. Nhìn “chuỗi” lạp sườn óng ánh của thớ thịt; nhành lan tím, bông vạn thọ và mấy chậu cúc vàng thi nhau toả hương hoà quyện với sắc trời… Ngoại tôi gọi đó là “mùi” của Tết.

>> Thắp lên ngọn lửa đam mê ở “Mùa xuân đầu tiên” (Xem trang 4, 5)

Đêm mùa đông, giữa cái lạnh se sắt của vùng cao, giữa không gian mênh mông, tiếng guitar bổng trầm, diệu vọng hoà cùng thiên nhiên xoa dịu tâm hồn người yêu nhạc, nhen lên trong tim họ những giai điệu du dương và tràn đầy tình yêu thương.

>> Thơ: Phác thảo xuân (Xem trang 4)

Cỏ ngời lên như những vệt mây trời

sỏi đá reo tiếng người trở lại

mưa ấm đất thì thầm hoang dại

xoan đôi lần tím ngõ giêng hai

...

>> Thơ: Cuối đông (Xem trang 4)

Đường xa thương nắng cũ

gió qua chiều tóc xanh

cây thu mình ngắn lại

sợ mùa đông cồng kềnh

...

>> Ký ức về nhà văn Nông Minh Châu (Xem trang 5)

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà văn Nông Minh Châu, Hội VHNT tỉnh Bắc Kạn và UBND huyện Ngân Sơn đã phối hợp tổ chức Toạ đàm về người con ưu tú của tỉnh Bắc Kạn. Tại đây, chúng tôi đã có dịp lắng nghe chia sẻ của người thân và đồng nghiệp của nhà văn.

>> Lan tỏa thông điệp “Cùng chia sẻ - Trao yêu thương (Xem trang 6)

Những năm qua, các hộ nghèo, cận nghèo ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã nhận được nhiều sự hỗ trợ, sẻ chia của các cấp, ngành và toàn xã hội, giúp họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Thông điệp “Cùng chia sẻ - Trao yêu thương” đã và đang lan tỏa rộng khắp.

Đoàn thiện nguyện của Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình tặng quà cho hộ nghèo của xã Vũ Muộn.

>> Giữ vững an ninh trật tự vùng giáp ranh (Xem trang 7)

Trong năm 2023 vừa qua, Công an 6 tỉnh Bắc Kạn, Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực giáp ranh cơ bản được giữ vững ổn định.

Công an tỉnh Bắc Kạn ký kết bàn giao vai trò đơn vị thường trực cụm giáp ranh năm 2024 cho Công an tỉnh Yên Bái.

>> Đưa Tết sớm đến với các âu tàu, làng chài tại Quần đảo Trường Sa (Xem trang 8)

Ngày 09/01, Tàu 624 bắt đầu hải trình chở Đoàn công tác xuất phát đi chúc Tết và nắm tình hình các âu tàu, làng chài tại quần đảo Trường Sa. Đại tá Huỳnh Văn Đa, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn 129 làm Trưởng Đoàn công tác.

Thủ trưởng Đoàn công tác động viên các lực lượng trên Tàu 624 (Theo dangcongsan.vn).

