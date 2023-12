Điểm báo in Bắc Kạn cuối tuần ngày 09/12/2023

Trên số báo in Bắc Kạn cuối tuần ra ngày 09/12/2023 có một số thông tin đáng chú ý:

>> Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng (Xem trang 1)

Qua 03 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh, duy trì thường xuyên, đạt hiệu quả tích cực.

>> Khắc phục hạn chế, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW

Bài 2: Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên (Xem trang 1)

Theo chỉ đạo tại Kế hoạch khắc phục hạn chế, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW của UBND tỉnh, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đang tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trên địa bàn...

Thực hành kỹ năng nghề tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn.

>> Ghi nhận tại một số mô hình sử dụng hiệu quả vốn giảm nghèo ở Chợ Mới (Xem trang 2)

Từ việc lồng ghép, triển khai hiệu quả nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là nguồn vốn vay ưu đãi theo kênh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), công tác giảm nghèo của huyện Chợ Mới đã đạt những kết quả tích cực.

>> Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới (Xem trang 3)

Trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống của người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội ở các địa phương.

>> Na Rì gìn giữ, phát huy giá trị di sản Then Tày (Xem trang 4, 5)

Người Tày chiếm 2/3 trong các dân tộc của tỉnh và cũng là dân tộc lưu giữ được nhiều nét văn hóa đặc sắc, như hát Then, đàn Tính, Then Tày cổ. Đây là những hình thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng lâu đời, đã xuất hiện từ trong cuộc sống lao động tập thể, nhu cầu hưởng thụ văn hóa của cộng đồng người Tày cổ. Trong đó, Na Rì là một trong những địa phương nắm giữ di sản văn hóa Then Tày cổ, Then đàn Tính của người Tày Bắc Kạn. Nhằm thúc đẩy phong trào hát Then, đàn Tính và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch địa phương, Na Rì đã có nhiều cách làm thiết thực.

>> Xế chiều (Xem trang 4)

Biết là đã tuổi xế chiều

Mà sao mình vẫn còn nhiều khát khao?

Vui buồn như giấc chiêm bao

Mà mình vẫn muốn gửi trao cho người...

Câu thơ biết khóc biết cười

Chớm đông trời vẫn còn tươi nắng vàng

Tuổi xế chiều chẳng vội vàng

Nếu yêu thì có muộn màng hay không?

Đừng chờ đợi đến cuối đông

Làm cho môi đỏ má hồng phôi phai

Còn mong ai còn nhớ ai?

Hoàng hôn chầm chậm, ban mai nhẹ nhàng...

>> Trả... (Xem trang 4)

Nắng mưa xin trả lại trời

Bão dông thì trả về nơi an bình

Biết là lũ lụt vô tình

Cũng xin trả hết nơi sinh ra người

Trả tiếng khóc cho nụ cười

Trả buồn cho đủ niềm vui mỗi ngày

Tìm trong se lạnh sáng nay

Trả cô đơn để đắm say cuộc tình...

>> Trà hoa (Xem trang 4)

Nghe như xao xác lá vàng

Tiếng chim trốn rét trên hàng cây thưa

Lạnh khô không nắng, chẳng mưa

Mùa đông thức dậy như vừa ngủ quên

Rét cho em đủ làm duyên

Rộn ràng váy áo mà nguyên dáng hình

Trà hoa thơm gọi bình minh

Hóa thành cổ tích cho mình nhớ xưa

Một thời đội nắng, cõng mưa

Bảng đen, phấn trắng như vừa hôm qua...

>> Hương phố (Xem trang 4, 5)

Tôi gọi đó là hương phố bởi nó khá mơ hồ. Một thứ hương mà người ta chỉ có thể cảm nhận được bằng tâm hồn, với rung động của trái tim. Khi thu đã dần ngả sang đông cũng là khi thiên nhiên thay đổi. Lúc này không còn là câu chuyện của sắc màu bởi cây đã buông bỏ dần những chiếc lá trên hành trình sinh tồn nghiệt ngã của mình để vượt qua mùa đông phía trước. Những tia nắng bắt đầu nhạt dần sắc vàng và sức nóng, các loài chim không còn ngạo nghễ tiếng hót để phân định lãnh thổ, dòng sông đâu còn nặng lòng với hạt phù sa chứa chất trong mình mà dần trong veo quạnh vắng.

>> Nhớ mãi người thơ Việt Bắc (Xem trang 5)

Nhà thơ Nông Quốc Chấn là chiến sĩ cách mạng tiền khởi nghĩa, nhà thơ tiêu biểu với những tác phẩm nổi tiếng đóng góp cho sự phát triển văn học nước nhà, cho sự đổi mới văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ của thế kỷ XX và tới tận đến ngày nay.

>> Liên kết vùng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế (Xem trang 6)

Những năm qua, tranh thủ các nguồn lực đầu tư từ Trung ương, tỉnh Bắc Kạn đã nỗ lực khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế đặc thù của địa phương, tăng cường liên kết vùng nhằm tạo bước đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

>> Duy trì vùng nguyên liệu dong riềng để ổn định sản xuất, chế biến (Xem trang 7)

Là cây trồng thế mạnh của tỉnh, nhưng những năm gần đây, dong riềng đang có dấu hiệu giảm về diện tích, sản lượng, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, chế biến.

Giá thu mua củ dong năm nay đạt trên 2.000 đồng/kg nên người dân khá phấn khởi.

>> Bàn giải pháp phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam (Xem trang 8)

Hội thảo khoa học “Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam” là diễn đàn khoa học để cùng trao đổi, thảo luận và làm rõ thực trạng phát triển kinh tế biển ở Việt Nam, từ đó có những kiến nghị, đề xuất giải pháp phát triển bền vững kinh tế biển trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội thảo (Theo dangcongsan.vn)

