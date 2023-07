Địa chỉ du lịch nên đến một lần trong đời

6 tháng đầu năm 2023, huyện Côn Đảo đón 385.765 lượt khách du lịch, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu du lịch đạt gần 1.388 tỷ đồng, tăng 51,5% so với cùng kỳ năm 2022. Công suất phòng bình quân 6 tháng đầu năm đạt 41,87%, tăng 6,68% so với cùng kỳ năm 2022. Trên địa bàn hiện có có 141 cơ sở lưu trú với tổng số 2.702 phòng, sức chứa hơn 7.040 người/ngày. Trong đó, những resort, khách sạn lớn như: Resort Six Senses Côn Đảo, khu du lịch Poulo Condor, khách sạn The Secret Côn Đảo, khách sạn Sài Gòn-Côn Đảo… tập trung vào chiều sâu chất lượng dịch vụ, cung cấp tiện nghi đủ tiêu chuẩn phục vụ khách cao cấp.