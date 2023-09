Để địa bàn vùng cao yên tiếng súng săn

Dù bị cấm nhưng việc sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi. Đây cũng là nguyên nhân phát sinh một số vụ án, vụ việc đau lòng. Chưa có con số thống kê cụ thể về số vụ dùng súng tự chế giải quyết mâu thuẫn, hay tai nạn, thương vong do vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhưng hầu như năm nào trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn cũng có vụ việc xảy ra.

Từ việc triển khai đồng bộ các biện pháp, Công an các địa phương đã đấu tranh kịp thời ngăn chặn nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 8 tháng đầu năm 2023, lực lượng Công an Bắc Kạn đã vận động, thu hồi 161 khẩu súng các loại, hơn 600 viên đạn, 100 hạt nổ, 48 pháo nổ, gần 6kg đạn chì, xử phạt vi phạm hành chính 05 trường hợp với số tiền 82,5 triệu đồng.

Mặc dù công tác đấu tranh đạt được nhiều kết quả tích cực, song tình hình tội phạm và vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Vẫn có tình trạng sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để gây án, ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và xử phạt 7 năm tù về tội “Giết người” đối với bị cáo Triệu Văn Phin, sinh năm 1988, trú tại xã Khang Ninh, huyện Ba Bể.

Theo cáo trạng và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, sự việc xảy ra vào tối 20/01/2023, tại nhà riêng ở thôn Nà Niềng, xã Khang Ninh, mặc dù không có mâu thuẫn gì, khi Triệu Văn Phin nói với vợ, nghe thấy tiếng chim cú mèo kêu ở gần nhà nên muốn mang súng đi bắn, vợ đã can ngăn nhưng Phin không nghe và đi lấy khẩu súng săn cùng 01 viên đạn giấu ngoài bể nước để đi bắn chim. Khi vợ tiếp tục can ngăn, Phin đã dùng khẩu súng bắn một phát trúng vào cổ của vợ khiến chị tử vong tại chỗ. Tại thời điểm thực hiện hành vi giết người, bị cáo bị bệnh rối loạn loạn thần do rượu, do hoang tưởng và ảo giác chi phối, mất khả năng nhận thức, mất khả năng điều khiển hành vi.

Bên cạnh việc xử lý các trường hợp vi phạm, Công an Bắc Kạn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; hậu quả, tác hại, những nguy hiểm và hình thức xử lý đối với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là tại địa bàn trọng điểm, địa bàn vùng sâu, vùng xa để người dân hiểu, tự giác giao nộp. Cùng với đó, đề xuất tăng cường xét xử lưu động các vụ án liên quan đến “Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ” nhằm răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.

Thượng tá Đinh Trung Tình, Phó Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Bắc Kạn: Mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Tuy nhiên, trong thời gian qua vẫn còn xảy ra một số vụ việc liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, gây hậu quả nghiêm trọng và rất nghiêm trọng. Thời gian tới, Công an tỉnh Bắc Kạn tiếp tục mở cuộc cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đấu tranh với các hành vi vi phạm của loại tội phạm này.

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, thiết nghĩ mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, tích cực, tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhằm giảm thiểu mối nguy hiểm từ vũ khí, vật liệu nổ gây ra, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn. Người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cần thông báo kịp thời cho cơ quan Công an nơi gần nhất để chủ động ngăn chặn./.