Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách tín dụng cho người nghèo và các đối tượng trên địa bàn

Trong quý I năm 2023, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch tín dụng ưu đãi được cấp trên giao, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội và hạn chế hoạt động tín dụng đen trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong công tác tín dụng, tổng nguồn vốn đạt hơn 2.849 tỷ đồng, tăng 44,5 tỷ đồng so với 31/12/2022, tốc độ tăng trưởng 1,59%. Trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương là 279,7 tỷ đồng, tăng 0,67 tỷ đồng; nguồn vốn huy động tiền gửi của tổ chức, cá nhân là 222,3 tỷ đồng, giảm 0,8 tỷ đồng so với 31/12/2022; nguồn vốn huy động tiền gửi từ tổ viên tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) là 57,5 tỷ đồng, tăng 1,5 tỷ đồng so với 31/12/2022; nguồn vốn ủy thác đầu tư địa phương là 58,66 tỷ đồng, tăng 9,65% so với 31/12/2022...

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận về kết quả thực hiện tăng trưởng dư nợ tín dụng; triển khai Nghị quyết số 11/NQ- CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ, đồng thời phân tích, đánh giá chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, hiệu quả nguồn vốn, công tác chuyển đổi số và triển khai dịch vụ Mobile Banking...

Bên cạnh những kết đã đạt được, Hội nghị cũng đã nêu ra những mặt còn hạn chế như số nợ quá hạn phát sinh tăng so với đầu năm; chất lượng hoạt động của TK&VV chưa ổn định, cụ thể là số tổ hoạt động tốt giảm, số tổ hoạt động trung bình tăng so với đầu năm…

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được trong quý I/2023, cụ thể là việc triển khai tốt nội dung của Nghị quyết số 11/NQ- CP của Chính phủ, các chính sách tín dụng đã được triển khai kịp thời đến các đối tượng góp phần quan trọng trong mục tiêu giảm nghèo chung của tỉnh. Đồng chí cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế đó là, những tháng đầu năm mức huy động tiền gửi, tăng trưởng dư nợ còn thấp, nợ quá hạn, nợ khoanh có chiều hướng tăng...

Đồng chí đề nghị cần tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách tín dụng cho đối tượng là người nghèo và các đối tượng khác nắm rõ về chủ trương của Đảng, Nhà nước đặc biệt là các tổ chức nhận ủy thác tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, người dân tích cực tham gia gửi tiết kiệm tại NHCSXH. Đối với nhiệm vụ thu hồi nợ quá hạn đề nghị các tổ TK&VV phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để thu hồi nợ. Bên cạnh đó tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng thông qua nhiệm vụ chuyển đổi số trong hệ thống NHCSXH đảm bảo mọi thành viên, người vay vốn thực hiện các giao dịch thông qua các dịch vụ tiện ích đang được triển khai.../.