Đẩy mạnh thực hiện Đề án 06/CP trong lực lượng Công an nhân dân

BBK - Chiều 16/3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả 01 năm thực hiện Kế hoạch số 56/KH-BCA-C06 ngày 11/02/2022 của Bộ Công an và thực hiện Đề án 06/CP trong lực lượng Công an nhân dân và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Bắc Kạn có Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng, Công an các huyện, thành phố...

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-BCA-C06 và Đề án 06/CP, đến nay, Bộ Công an đã cung cấp 227/227 dịch vụ công trực tuyến, cung cấp dịch vụ công “Xác nhận thông tin về cư trú” toàn trình. Tỷ lệ trực tuyến toàn quốc trong lĩnh vực công tác Công an đạt 36%.

Cung cấp 08 sản phẩm dữ liệu dân cư cho cơ quan, tổ chức, cá nhân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các sản phẩm xác thực dữ liệu, danh tính, thông tin công dân và các báo cáo thống kê, phân tích, dự báo. Nền tảng Căn cước công dân gắn chip đã ứng dụng trên các lĩnh vực, tạo được kết quả nổi bật, trong đó lĩnh vực Y tế có 12.310 cơ sở khám chữa bệnh triển khai bằng CCCD gắn chip tích hợp bảo hiểm y tế.

Ngày 18/7/2022, Bộ Công an công bố hệ thống Định danh và xác thực điện tử đi vào hoạt động chính thức, đưa Việt Nam chính thức là một trong những nước có định danh điện tử quốc gia. Tính đến ngày 09/3/2023, hệ thống đã thu nhận 22.698.423 hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử; đã phê duyệt 20.996.853 hồ sơ, trong đó có 5.009.132 tài khoản đã kích hoạt. Công tác cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử tiếp tục được đẩy mạnh, đến ngày 09/3/2023 đã cấp 79.225.282 thẻ CCCD cho người dân.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay và bàn giải pháp để nâng cao hiệu quả triển khai Kế hoạch số 56/KH-BCA-C06 và Đề án 06 trong thời gian tới như: Đẩy mạnh rà soát hệ thống pháp lý để phục vụ thực hiện Đề án 06; giải pháp nâng cấp hệ thống phần mềm, hệ thống mạng đảm bảo kết nối thuận lợi; nâng cao chất lượng bảo mật hệ thống dữ liệu...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương lực lượng Công an trong thời gian qua đã tập trung lực lượng, phương tiện triển khai, thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 56/KH-BCA-C06 của Bộ Công an và Đề án 06 của Chính phủ. Bộ trưởng yêu cầu toàn lực lượng Công an nhân dân tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06, đẩy nhanh việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng tiện ích từ việc thực hiện CCCD và định danh điện tử trong thúc đẩy chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Công an các đơn vị, địa phương duy trì việc cung cấp dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ lộ trình triển khai Đề án 06.../.

Trang Lê – Ngọc Ánh