Đẩy mạnh công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Ngày 01/02/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức đoàn công tác nắm tình hình triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) và đón Xuân Giáp Thìn 2024 tại thành phố Bắc Kạn và các huyện Bạch Thông, Chợ Mới. Qua đó cho thấy, các đơn vị, địa phương đã quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng; các huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức các lễ hội...

Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy việc treo cờ Tổ quốc ở một số hộ gia đình; tuyên truyền trên băng zôn, bảng điện tử tại các tuyến đường chính, khu vực đông dân cư ở một số nơi chưa triển khai đồng bộ theo Công văn số 1576-CV/BTGTU, ngày 22/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về định hướng tuyên truyền tháng 02/2024.

Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và lễ hội đầu xuân diễn ra lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện việc tuyên truyền trực quan, nhất là tại các tuyến đường trung tâm, khu vực đông dân cư, trụ sở các cơ quan, đơn vị. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội xuân phù hợp với văn hóa truyền thống của địa phương; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Chỉ đạo các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng, đền, chùa trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật; không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, biến tướng, lệch chuẩn xã hội, lợi dụng các hoạt động tâm linh nhằm trục lợi; không đốt vàng mã tràn lan không đúng nơi quy định.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, treo cờ Tổ quốc tại các hộ gia đình; chủ động phòng ngừa cháy nổ; tham gia các hoạt động đảm bảo an toàn.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường tuyên truyền về thành tựu của đất nước, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết; tuyên truyền để Nhân dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong thực hiện các quy định về an toàn giao thông, sử dụng pháo và vật liệu nổ; phòng, chống dịch bệnh; chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc... của các thế lực thù địch./.