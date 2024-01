Dấu ấn công tác quốc phòng địa phương năm 2023

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tham gia công tác dân vận xây dựng nông thôn mới tại xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn.

Giữ vững bình yên tạo thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội

Sự ổn định về chính trị, vững chắc về an ninh, trật tự được xem là nhân tố quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của toàn tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định trước hết phải nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Nhờ đó, trên địa bàn tỉnh không để xảy ra điểm “nóng” về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm là cơ sở để Bắc Kạn đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ trong năm 2023.

Năm 2023, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh luôn được bảo đảm.

Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội

Hỗ trợ xây dựng hạ tầng, thiết chế văn hóa các xã ATK, vùng CT229 và xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình chính sách, hộ nghèo với tổng giá trị 20 tỷ đồng là những việc làm góp phần gắn kết giữa lực lượng vũ trang tỉnh với Nhân dân. Tổng số 311 gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố với nguồn lực chính từ Bộ Quốc phòng.

Được khởi công từ đầu tháng 8/2023, sau gần 4 tháng thi công, ngôi nhà cấp 3 có diện tích 100m2 với tổng kinh phí xây dựng gần 600 triệu đồng (kinh phí của Bộ Quốc phòng cấp 80 triệu đồng) đã hoàn thành trong niềm vui của bà Nguyễn Thị Lanh, vợ liệt sĩ Lường Văn Tân, thị trấn Phủ Thông (Bạch Thông). Quá trình xây dựng, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân địa phương đã ủng hộ ngày công tháo dỡ, san lấp mặt bằng, vận chuyển vật liệu xây dựng.

Bà Lanh xúc động: “Từ nay gia đình tôi không còn lo lắng mỗi khi trời mưa gió. Cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, BCH Quân sự tỉnh, chính quyền và bà con địa phương đã quan tâm giúp đỡ”.

Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh còn thực hiện công tác dân vận giúp xã Xuân Lạc (Chợ Đồn) xây dựng nông thôn mới với kinh phí gần 58 triệu đồng, cùng 280 ngày công; thăm, tặng quà nhân dịp các ngày lễ, Tết cho gia đình chính sách, người có công và cán bộ, chiến sĩ cơ quan với tổng số tiền gần 230 triệu đồng.

Nhiều kết quả cao trong các hội thi

Năm 2023 được xem là năm lực lượng vũ trang tỉnh “được mùa” khi tham gia các hội thi cấp quân khu và toàn quân. Có thể kể đến: Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị cấp quân khu đạt giải Nhì toàn đoàn, cấp toàn quân đạt giải Nhì khối dân quân tự vệ và giải Ba khối quân đội; giải Ba toàn đoàn Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang Quân khu 1 lần thứ XIII; giải Ba toàn đoàn cấp quân khu tại Hội thi Lái xe tốt, lái xe giỏi… Những kết quả này thể hiện sự nỗ lực và cũng là động lực để cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh phấn đấu đạt giải cao hơn tại các hội thi năm sau.

Đại tá Nguyễn Đình Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Năm 2023, với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành đoàn thể, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn dân giúp công tác quốc phòng địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra. Trong đó có nhiều mặt hoàn thành xuất sắc, góp phần bảo vệ bình yên cho quê hương. Đây chính là cơ sở và động lực để lực lượng vũ trang Bắc Kạn ra sức thi đua hoàn thành tốt công tác quốc phòng địa phương năm 2024, với nhiệm vụ trước mắt, trọng tâm là công tác tuyển quân và ra quân huấn luyện các lực lượng, đặc biệt là huấn luyện chiến sĩ mới lần đầu được cấp trên giao thực hiện./.