Dành nguồn lực đầu tư cho Công an xã, thị trấn

Trụ sở làm việc Công an xã Nông Thượng (TP. Bắc Kạn) khang trang, rộng rãi vừa được khánh thành với khuôn viên gần 4.000m2, có các phòng chức năng như: Phòng làm việc, phòng tiếp công dân, kho lưu vật chứng, bếp, các công trình phụ trợ. Công trình được bàn giao đưa vào sử dụng đã giải quyết khó khăn về nơi làm việc cũng như sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ; tạo điều kiện thuận lợi hơn để lực lượng Công an xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững ANTT, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trước đó, trong tháng 7, Công an tỉnh đã bàn giao 19 xe ô tô tải chuyên dụng cho 19 đơn vị Công an xã, thị trấn trên địa bàn. Phương tiện cấp phát lần này được ưu tiên cho các xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, địa bàn rộng, hoặc nằm dọc theo tuyến quốc lộ và địa hình phù hợp với chủng loại xe. Việc trang cấp xe ô tô tải nhằm từng bước khắc phục khó khăn về phương tiện phục vụ công tác, hỗ trợ và tạo điều kiện cho lực lượng Công an xã, thị trấn trong quá trình thực thi nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Đến nay, tỉnh Bắc Kạn đã điều động, bố trí 562 cán bộ, chiến sĩ Công an chính quy về công tác tại 102/102 xã, thị trấn. Lực lượng Công an chính quy đã tiếp nhận lại toàn bộ nơi làm việc của lực lượng Công an xã bán chuyên trách trước đây. Hầu hết được bố trí làm việc, ăn ở, sinh hoạt trong khuôn viên trụ sở UBND cấp xã; số còn lại được bố trí làm việc tại một số cơ sở dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và một số địa điểm khác. Cơ sở vật chất và phương tiện, thiết bị, công cụ hỗ trợ hầu hết được trang bị từ lâu nay, nay đã xuống cấp; nhiều trang thiết bị còn thiếu theo định mức quy định của Chính phủ và của Bộ Công an.

Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA, ngày 25/7/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn trong tình hình mới, trong đó đề ra mục tiêu: “Đến hết năm 2023, phấn đấu hoàn thành việc đầu tư, xây dựng nhà ở doanh trại đối với 100% Công an xã, thị trấn trên toàn quốc. Đến hết năm 2025, 100% Công an xã được đầu tư, xây dựng trụ sở làm việc, sinh hoạt đáp ứng yêu cầu công tác”.

Xuất phát từ thực tiễn cũng như thực trạng cơ sở vật chất phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng Công an xã, thị trấn hiện nay, việc dành nguồn lực đầu tư, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn là yêu cầu cấp thiết.

Ngày 24/4/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 703/QĐ-UBND phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Đề án 703). Theo đó, Công an tỉnh sẽ tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan chủ động tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an, UBND tỉnh chỉ đạo tập trung huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho lực lượng Công an xã theo quy định. Mục tiêu đến hết năm 2025, 100% Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh có trụ sở làm việc độc lập, được trang bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ phục vụ tốt yêu cầu công tác.

Được biết, toàn tỉnh có 29/102 Công an xã, thị trấn đã có trụ sở làm việc độc lập. Hiện còn 73 đơn vị Công an xã, thị trấn đang làm việc tại trụ sở hợp khối của UBND xã, thị trấn. Trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh sẽ có thêm nhiều trụ sở Công an xã được đầu tư xây dựng. Một số công trình sẽ được sửa chữa, cải tạo lại trên cơ sở vật chất của một số cơ quan, công sở dôi dư có vị trí, diện tích đất phù hợp, đồng thời cũng có nhiều dự án được đầu tư xây dựng mới từ nguồn vốn xã hội hóa và ngân sách địa phương.

Theo lộ trình phân kỳ đầu tư tại Đề án 703, trong hai năm 2023 - 2024, tỉnh Bắc Kạn sẽ xây dựng mới 20 trụ sở Công an xã, thị trấn, năm 2025 xây dựng mới 21 trụ sở; đồng thời tiến hành nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các cơ sở làm việc dôi dư được chuyển giao làm trụ sở Công an xã theo phân kỳ./.