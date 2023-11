Đảng Ủy Quân sự huyện Chợ Mới: Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Năm 2023, Đảng ủy Quân sự huyện Chợ Mới đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.

Nổi bật là: Thực hiện nghiêm các hướng dẫn, quy của Bộ Quốc phòng, Quân khu, Bộ CHQS tỉnh về tổ chức, biên chế; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đúng luật, đạt 3,31% so với dân số toàn huyện; lực lượng dự bị động viên đạt 100% theo biên chế, đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 75%, gọi kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, đi học đạt 100% chỉ tiêu. Tổ chức diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự đạt kết quả giỏi. Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu (97/97) an toàn, chất lượng tốt; tổ chức đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương và sắp xếp đăng ký vào ngạch dự bị theo đúng quy định. Bồi dưỡng, giáo dục kiến thức QP-AN cho các đối tượng đạt 100% chỉ tiêu, tham mưu cho Hội đồng giáo dục QP-AN huyện làm tốt công tác chuẩn bị cho Hội đồng giáo dục QP-AN Quân khu kiểm tra, kết quả đạt giỏi.

Thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", chính sách người có công theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn trong các dịp lễ, Tết và triển khai thực hiện xoá nhà tạm theo nguồn kinh phí của Bộ Quốc phòng đúng kế hoạch. Tham mưu triển khai thực hiện Đề án 1371, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức sân khấu hoá tại cơ sở đạt kết quả tốt. Tổ chức huấn luyện quân sự, hậu cần, kỹ thuật và làm tốt công tác giáo dục chính trị, pháp luật cho các đối tượng, quân số đạt 99%, kết quả lực lượng thường trực đạt giỏi, dân quân tự vệ, dự bị động viên đạt khá. Tham gia các hội thi đạt kết quả cao: Giải Nhất Hội diễn Nghệ thuật quần chúng và Hội thi Dân vận khéo trong LLVT tỉnh; giải Nhất cá nhân thi cán bộ giảng dạy chính trị và thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp Bộ CHQS tỉnh. Năm 2023, Ban CHQS huyện Chợ Mới được Bộ CHQS tỉnh đề nghị Quân khu 1 tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng và danh hiệu “Đơn vị văn hóa”.

Về một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, Đảng ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, như: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở tất cả các cấp; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Quân đội và Công an theo Nghị định số 03 và Nghị định số 02 của Chính phủ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tích cực chủ động tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn; phòng, chống chữa cháy rừng; làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu được giao; Tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã Tân Sơn, xã Mai Lạp, phòng thủ dân sự xã Thanh Vận, xã Nông Hạ đúng hướng dẫn, chặt chẽ, nghiêm túc, sát với đặc điểm của từng cơ sở, phấn đấu kết quả đạt giỏi trở lên và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đúng Luật, có chất lượng tốt. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng hoàn thành chỉ tiêu được giao. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng, quân số đạt 98,6% trở lên, kết quả lực lượng thường trực đạt giỏi, DQTV đạt khá, 35% trở lên đơn vị đạt huấn luyện giỏi; tham gia hội thi, hội thao, hội diễn các cấp đạt thành tích cao.

Đồng thời, đề ra kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024); 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng LLVT huyện (giai đoạn 2019-2024) chặt chẽ, nghiêm túc. Tham mưu thành lập chi bộ quân sự xã, thị trấn khi có hướng dẫn của trên. Duy trì nghiêm chế độ học tập, sinh hoạt Đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; chế độ tự phê bình và phê bình; xây dựng LLVT huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có chất lượng tổng hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống; xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực tiêu biểu". Làm tốt công tác tăng gia sản xuất cải thiện đời sống, giá trị thu từ tăng gia bình quân 1.400.000 đồng/người/năm; quân số khỏe đạt 98,6% trở lên, đạt đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý tốt. Bảo đảm tốt công tác kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng chí yêu cầu Đảng bộ cần tập trung làm tốt các nội dung, nhiệm vụ đã xác định. Trong đó đặc biệt chú trọng làm tốt công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu được giao; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình tại địa bàn và thông tin trên không gian mạng không để bị động, bất ngờ; làm tốt công tác quản lý duy trì kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu năm 2024. Góp phần xây dựng huyện Chợ Mới vững về kinh tế, mạnh về Quốc phòng, an ninh, xứng đáng là huyện cửa ngõ phía Nam của tỉnh./.