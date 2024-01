Đăng tin sai sự thật lên Facebook: Một cá nhân bị phạt 7,5 triệu đồng

Trước đó, những ngày đầu tháng 01/2024, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều bài viết có nội dung phản ánh tên một cán bộ Công an thành phố Bắc Kạn có mối quan hệ tình cảm ngoài vợ chồng với một người phụ nữ. Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội An ninh, Công an thành phố Bắc Kạn đã nhanh chóng tiến hành xác minh vụ việc.

Cụ thể, ngày 01/01/2024, T. phát hiện vợ của mình có ngồi uống nước với một người đàn ông tại một quán cafe trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. Vì ghen tuông và chưa làm rõ sự việc, T đã tự viết ra giấy dưới dạng 01 bản tường trình thuật lại mối quan hệ tình cảm của vợ mình với một người đàn ông khác công tác tại Công an thành phố Bắc Kạn. Do đã được sử dụng tài khoản Facebook của vợ trên điện thoại, nên T. đã chụp ảnh nội dung bài viết này và đăng tải lên Facebook bằng tài khoản của vợ để thỏa mãn suy nghĩ cá nhân. Trên thực tế, cán bộ Công an thành phố có tên được nhắc trong bài viết không hề quen biết vợ chồng T. và cũng không phải là người đàn ông mà T. đã bắt gặp khi ngồi uống nước với vợ mình. Quá trình làm việc tại cơ quan Công an, T. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Hành vi của T. đã làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của cá nhân và tổ chức, gây ra dư luận xấu trong Nhân dân. Công an thành phố Bắc Kạn đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T. về hành vi “Cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm người khác” quy định tại Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử./.