Đảng bộ Quân sự thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương

Trước đây, công tác quốc phòng - quân sự địa phương được quan tâm triển khai, tuy nhiên chất lượng chưa sâu. Một trong những lý do là cán bộ, chiến sĩ chưa thực sự hiểu thấu đáo về mục đích, ý nghĩa quan trọng của công tác này. Trung tá Lương Ngọc Thắng, Chính trị viên phó, kiêm Chủ nhiệm Chính trị Ban CHQS thành phố cho biết: Xuất phát từ thực trạng trên, đơn vị quyết tâm thực hiện mô hình "Tuyên truyền, vận động cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố nâng cao ý thức, chất lượng công tác trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương". Đây cũng chính là mô hình đầu tiên của LLVT tỉnh hướng về nội dung này.

Cụ thể, mô hình đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp và gián tiếp, vận động cán bộ chiến sĩ hiểu rõ vai trò, chức trách và nhiệm vụ của mình, thông qua nhiều hình thức phong phú. Quán triệt rõ tư tưởng "Người trước - súng sau", "người có thông thì việc mới thông". Nỗ lực phát huy vai trò chủ thể, bồi đắp lý tưởng và tình cảm để cán bộ chiến sĩ thêm gắn bó, coi đơn vị là nhà… Qua đó, Ban CHQS thành phố đã tham mưu giúp Thành ủy, UBND thành phố triển khai toàn diện và hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022. Chỉ đạo 02 cơ sở diễn tập hoàn thành tốt nhiệm vụ, an toàn tuyệt đối. Hoàn thành 100% các chỉ tiêu như: Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh. Động viên kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện đạt 100% chỉ tiêu. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ngang tầm nhiệm vụ.

Ban CHQS thành phố đã phối hợp tổ chức được 01 buổi giao lưu động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, 08 buổi gặp mặt cấp xã, 55 tổ công tác xuống thôn tổ động viên thanh niên. Phối hợp tặng 73 suất quà cho tân binh trị giá trên 22 triệu đồng; treo 30 băng rôn, 45 bản tin tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự trên sóng phát thanh, 01 bản tin phát sóng trực tiếp. Không để xảy ra hiện tượng chống, trốn, vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự. Phối hợp lực lượng Công an, Kiểm lâm tổ chức giao ban 12 lần, trao đổi 111 tin về tình hình an ninh trật tự, xây dựng 25 mô hình bảo đảm an ninh trật tự cấp cơ sở, phối hợp vận động quần chúng được 115 đợt với 755 người tham gia.

Trong công tác "Đền ơn đáp nghĩa", đơn vị vận động xây dựng được 01 "Nhà tình nghĩa" cho vợ liệt sĩ tại tổ 10, phường Phùng Chí Kiên, trị giá 117 triệu đồng. Ủng hộ các loại Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Vì người nghèo, phòng chống thiên tai... trị giá trên 40 triệu đồng; thăm tặng quà đối tượng chính sách 22 suất với tổng trị giá 16 triệu đồng, trao 01 sổ tiết kiệm cho quân nhân trị giá 10 triệu đồng. Đảng bộ Quân sự thành phố hoàn thành công tác biên soạn, đủ điều kiện tổ chức hội thảo khoa học và xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ quân sự thành phố Bắc Kạn, giai đoạn (1990-2020)”.

Các nội dung chương trình huấn luyện được thực hiện đúng quy định. Qua kiểm tra cho thấy lực lượng thường trực đạt loại giỏi; dân quân tự vệ, dự bị động viên đạt khá trở lên; Ban CHQS thành phố đạt đơn vị huấn luyện giỏi. Cơ quan đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện. Đảng ủy Quân sự thành phố được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

LLVT thành phố an toàn tuyệt đối về chính trị; tổ chức quần chúng vững mạnh. Trong năm 2022 có 05 lượt tập thể và 15 cá nhân được khen thưởng; Ban CHQS thành phố được UBND thành phố tặng 02 Giấy khen về kết quả hoàn thành nhiệm vụ. Việc thực hiện mô hình đã nâng cao đáng kể chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần giúp thành phố hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra…/.