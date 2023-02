Đảm bảo trật tự ATGT mùa lễ hội đầu năm

BBK - Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) cho mùa Lễ hội xuân 2023, phục vụ Nhân dân dự hội vui tươi, bình an. Lực lượng Công an toàn tỉnh tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, điều tiết, phân luồng các phương tiện nhằm đảm bảo TTATGT.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh cho biết, ngay sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh về bảo đảm TTATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023, ngành đã chỉ đạo cho Công an các địa phương xây dựng kế hoạch, đồng thời triển khai thực hiện tập trung tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT đường bộ, đường thủy nội địa; kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về bảo đảm ATGT tại bến xuồng, nhất là các tuyến sông và vùng nước có tổ chức lễ hội…

Tại huyện Pác Nặm, trong các ngày từ 01-03/02 diễn ra Lễ hội Mù Là, là một trong những lễ hội lớn của huyện. Để đảm bảo TTATGT, Công an huyện đã huy động tối đa lực lượng, tổ chức thành các tổ, đội bố trí lập chốt tại ngã ba, ngã tư đường dẫn vào Lễ hội nhằm đảm bảo an ninh trật tự, ATGT cho người dân, du khách đến dự hội.

Thiếu tá Hoàng Huy Giảng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an huyện Pác Nặm cho biết: Ngay từ trước Tết Nguyên đán Quý Mão, Đội đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền về công tác đảm bảo TTATGT đến các địa phương cơ sở dự kiến sẽ tổ chức hội xuân. Trong thời gian diễn ra các lễ hội, Đội chủ động phối hợp với các lực lượng trong đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát, điều tiết, phân luồng giao thông đảm bảo ổn định, không để xảy ra ùn tắc. Qua đó giúp cho huyện tổ chức thành công các lễ hội đảm bảo an toàn.

Lễ hội Lồng tồng Ba Bể thu hút hàng ngàn lượt người trong và ngoài tỉnh đến tham quan, vui hội. Trong thời gian diễn ra hội xuân từ ngày mồng 09 đến 11 tháng Giêng, mật độ người và phương tiện lưu thông tăng cao, nhất là tại các tuyến đường dẫn vào khu vực hồ Ba Bể, do đó tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, va chạm, ách tắc giao thông…

Để đảm bảo TTATGT đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn, Công an huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tiến hành đặt các chốt để hướng dẫn, phân luồng nhằm đảm bảo an toàn tuyến, điểm nút giao thông đường bộ, đường thủy, nơi dừng đỗ các phương tiện giao thông, bãi gửi xe và các điểm thi đấu thể thao, vui chơi giải trí trong thời gian tổ chức Lễ hội.

Có mặt tại khu vực hồ Ba Bể thời điểm đang diễn ra Lễ hội Lồng tồng, chúng tôi ghi nhận công tác đảm bảo TTATGT đường bộ, đường thủy đang được các lực lượng chức năng tích cực triển khai. Tại các ngả đường dẫn đến xã Nam Mẫu, Công an huyện huy động tối đa lực lượng, lập các chốt điều tiết giao thông, chia thành nhiều tổ công tác thực hiện nhiệm vụ phân luồng giao thông xuyên suốt, hướng dẫn người dân và du khách đi theo lộ trình, các tổ tuần tra tăng cường kiểm soát, bảo đảm TTATGT trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa.

Thượng tá Phạm Quốc Trung, Trưởng Công an huyện Ba Bể cho biết: Đơn vị đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng của huyện trong việc thực hiện niêm yết thông báo về các tiêu chuẩn, nội quy, quy chế hoạt động của các phương tiện tham gia giao thông đường thủy khu vực Lễ hội. Song song với đó, huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị để bố trí thành các tổ làm công tác an ninh trật tự tại các khu vực cổng Vườn Quốc gia Ba Bể, ngã ba Pác Ngòi; các bến xuồng Bắc, Nam, Kéo Sliu, khu vực Bó Lù, bến xuồng bãi hội xuân; khu vực trung tâm và các tổ tuần tra kiểm soát giao thông đường thủy… có nhiệm vụ hướng dẫn du khách đến hội, đồng thời đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, TTATGT, kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Với các phương án hết sức cụ thể và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo TTATGT đường bộ, đường thủy nội địa của các ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong toàn tỉnh. Tin rằng, mùa lễ hội năm 2023 của tỉnh sẽ diễn ra trong không khí vui tươi, lành mạnh, đảm bảo TTATGT cho Nhân dân và du khách đến dự các lễ hội./.