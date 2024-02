Đảm bảo trật tự ATGT cho Nhân dân vui xuân an lành

BBK - Dịp Tết Nguyên đán, lưu lượng phương tiện di chuyển tăng cao kéo theo tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trở nên phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra va chạm và tai nạn giao thông (TNGT). Do đó, tỉnh đã chỉ đạo Ban ATGT, cùng các ngành chức năng tăng cường giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho các hoạt động vui xuân, đón Tết của Nhân dân.