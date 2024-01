Đảm bảo tốt an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Tới dự có đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố; các phòng nghiệp vụ và Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Trong năm 2023, công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã ban hành các kế hoạch, phát động phong trào thi đua, tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Các sở, ngành, địa phương và lực lượng Công an tổ chức phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được 939 buổi, với 55.875 lượt người tham gia; thu được 527 tin có giá trị phục vụ công tác Công an.

Công an tỉnh duy trì hoạt động 55 loại mô hình tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh duy trì hoạt động của 60 mô hình “Khu dân cư 3 không”; các hội, đoàn thể duy trì nhiều mô hình hiệu quả, góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại địa phương. Lực lượng Công an và các đơn vị, địa phương đã phối hợp thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, nghị quyết liên tịch về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ ANTT. Công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục được chú trọng. Toàn tỉnh có 11 ban bảo vệ dân phố với 218 thành viên; tiếp tục duy trì sử dụng 1.131 Công an xã bán chuyên trách tham gia công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở…

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá rõ hơn những kết quả đạt được và một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thời gian qua. Đại diện các đơn vị cũng tham luận, chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tại Hội nghị, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố đã ký kết giao ước thi đua xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2024. Công an tỉnh Bắc Kạn và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn ký kết Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2023 – 2033.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh đánh giá cao công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, nhất là vai trò quan trọng của lực lượng Công an trong xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả, đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Để thúc đẩy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Các cấp ủy, chính quyền phải đưa công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vào nghị quyết chuyên đề để tổ chức, triển khai thực hiện. Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung, biện pháp vận động quần chúng xây dựng phong trào với những hoạt động thiết thực, sáng tạo, phù hợp. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm của Nhân dân; khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về ANTT, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay tại cơ sở, không để phát sinh thành “điểm nóng”. Nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Quan tâm xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và các tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương tăng cường công tác đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đảm bảo cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.

Dịp này, lãnh đạo Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2024; khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023./.