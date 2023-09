Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Trung thu 2023

Tết Trung thu đang đến gần, tại siêu thị, cửa hàng tạp hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã bày bán nhiều loại bánh Trung thu. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, thị trường bánh Trung thu năm nay phong phú từ mẫu mã đến chủng loại, người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn. Tuy nhiên, cần cẩn trọng, tránh mua phải hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Dịp Tết Trung thu, tại cửa hàng tạp hóa Hùng Dung, phường Xuất Hóa, TP. Bắc Kạn cũng nhập nhiều loại bánh kẹo về phục vụ khách hàng. Chủ cửa hàng Trần Mạnh Hưng cho biết: Hàng hóa chúng tôi nhập về đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Bánh Trung thu thường nhập ở các nhà sản xuất có thương hiệu như Kinh Đô, Hữu Nghị. Khách hàng đều yên tâm khi mua về sử dụng.

Cơ sở sản xuất bánh Quỳnh Linh (TP. Bắc Kạn) có thâm niên hoạt động 15 năm, chuyên sản xuất cung cấp cho thị trường các loại bánh mì, bánh ngọt. Ðể phục vụ thị trường Tết Trung thu năm nay, từ giữa tháng 8, cơ sở đã chuẩn bị các nguyên liệu cần thiết cho việc sản xuất bánh Trung thu.

Anh Hoàng Trọng Quỳnh, chủ cơ sở sản xuất bánh Quỳnh Linh cho biết: "Chúng tôi luôn đặt an toàn vệ sinh thực phẩm lên hàng đầu. Các nguyên liệu đầu vào phải rõ nguồn gốc, xuất xứ, có hoá đơn, chứng từ rõ ràng. Trong quá trình sản xuất, nhân viên phải mang găng tay, khẩu trang, trang phục đúng quy định. Thành phẩm bánh phải có ngày sản xuất, hạn sử dụng".

Không chỉ kẹo, bánh phục vụ Tết Trung thu tại các cửa hàng tạp hóa truyền thống, trên trang mạng xã hội, thị trường bánh trung thu cũng được nhiều chủ tài khoản mạng xã hội rao bán. Do vậy, dịp này, cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đang tăng cường phối hợp kiểm tra liên ngành về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.

Chị Âu Thị Xuân, Phó Trưởng phòng Kinh tế TP. Bắc Kạn cho biết: Thực hiện kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong và sau Tết Trung thu, đoàn kiểm tra của thành phố do Phòng Kinh tế chủ trì đã kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn 8 xã, phường. Qua kiểm tra cho thấy các sản phẩm kinh doanh đều được các cơ sở niêm yết giá đầy đủ, có phụ đề với những sản phẩm nhập ngoại. Sản phẩm bánh Trung thu đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, trong hạn sử dụng. Đoàn lấy mẫu thực phẩm ngẫu nhiên để test nhanh, kết quả dư lượng hàn the, phoóc-môn trong sản phẩm đều cho kết quả âm tính…

Để bảo đảm quyền lợi, sức khỏe của người dân, Cục Quản lí thị trường tỉnh Bắc Kạn đã ra văn bản yêu cầu các Đội quản lí thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Tết Trung thu năm 2023 và kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa đến hết năm 2023.

Ông Trần Văn Khánh cho biết: Tết Trung thu là dịp để mọi người sum vầy, đón nhận thương yêu và niềm vui cùng gia đình, bạn bè. Vì vậy, người tiêu dùng hãy chọn lựa các loại bánh Trung thu một cách thông thái và tận hưởng mọi khoảnh khắc ấm áp để có một mùa đoàn viên trọn vẹn và an lành./.