Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại doanh nghiệp

BBK - Cùng với các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh, Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn và Chi nhánh Xăng dầu Bắc Kạn nhiều năm qua luôn đề cao công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn là đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính với chức năng, nhiệm vụ được giao là quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn; quản lý tiền, tài sản, các loại giấy tờ có giá, chứng từ, tài liệu... Với tầm quan trọng như vậy, việc bảo vệ an toàn cháy nổ đối với Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn là hết sức cần thiết và luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị.

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn cho biết: Không chỉ trong tháng cao điểm, với nhận thức đầy đủ, trách nhiệm của cấp ủy, Ban Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn, công tác bảo đảm an toàn PCCC đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của đơn vị trong nhiều năm qua. Minh chứng là Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn đã thành lập và từng bước nâng cao chất lượng Đội PCCC cơ sở, xây dựng phương án chữa cháy cơ sở, hằng năm đều bố trí nguồn kinh phí dành cho công tác PCCC; mở các loại sổ và ghi chép đầy đủ diễn biến phát sinh theo quy định, như: Sổ theo dõi công tác huấn luyện và diễn tập phương án PCCC, sổ theo dõi phương tiện PCCC cho thấy sự nghiêm túc, trách nhiệm của đơn vị đối với công tác PCCC.

Theo đánh giá của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh thì Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn là một trong những đơn vị luôn chấp hành tốt pháp luật về bảo đảm an toàn PCCC. Điều này được thể qua việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở; việc duy trì các điều kiện an toàn PCCC; chuẩn bị các điều kiện phục vụ chữa cháy; trang bị, phương tiện PCCC và CNCH của Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn phù hợp với tính chất, đặc điểm của đơn vị.

Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn có hệ thống hành lang đi lại thuận lợi, hệ thống cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ công tác PCCC bảo đảm về số lượng, chất lượng; có tiêu lệnh, nội quy, quy định an toàn PCCC phù hợp. Ngoài ra, Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn cũng thực hiện tốt công tác tự kiểm tra nhằm phát hiện những phương tiện, thiết bị, vật dụng không bảo đảm công năng, chất lượng sử dụng để có phương án mua sắm, sửa chữa thay thế.

Cửa hàng Petrolimex số 30 (phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn) là một trong 25 cửa hàng thuộc Chi nhánh Xăng dầu Bắc Kạn. Cũng như các cửa hàng khác thuộc Chi nhánh, Cửa hàng Petrolimex số 30 đã 26 năm nay không để xảy ra bất kỳ vụ cháy nổ nào.

Bí quyết không để “bà hỏa” ghé thăm của cửa hàng chính là thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở nhân viên, người lao động chấp hành nghiêm nội quy, quy định an toàn PCCC, thực hiện duy trì đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC, đầu tư bổ sung, thay thế các trang thiết bị PCCC và nâng cao kỹ năng, kiến thức và trách nhiệm của mỗi nhân viên.

Chị Triệu Thị Lan Anh, Cửa hàng trưởng Cửa hàng Petrolimex số 30 cho biết: “Yếu tố bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ luôn được chúng tôi đặt lên hàng đầu. Cửa hàng luôn trang bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị PCCC theo quy định, đội ngũ nhân viên cũng thường xuyên được tập luyện kỹ năng PCCC do cơ quan chuyên môn tổ chức”.

“Thực hiện nghiêm quy định về PCCC trước hết là vì chính lợi ích của doanh nghiệp. Bởi nếu cháy nổ xảy ra tại các cửa hàng xăng dầu thì thiệt hại về người và tài sản sẽ vô cùng lớn, nó cũng ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của tập đoàn. Hằng năm khi bình xét thi đua đối với cán bộ, nhân viên trong Chi nhánh, cùng với doanh số bán hàng thì yếu tố bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và PCCC cũng được chúng tôi xét đến”, Phó Giám đốc Chi nhánh Xăng dầu Bắc Kạn, ông Lê Quang Hưng khẳng định./.