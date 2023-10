Đảm bảo an toàn giao thông dịp tổ chức “Sắc thu hồ Ba Bể” năm 2023

BBK - Nhằm góp phần vào thành công của sự kiện “Sắc thu hồ Ba Bể” 2023, lực lượng Công an huyện Ba Bể đang triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông cho du khách tham gia sự kiện.

Theo đó, Đội CSGT, trật tự Công an huyện Ba Bể sẽ triển khai 100% quân số, phối hợp với các đội nghiệp vụ khác của Công an huyện và Công an các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, phân luồng tại nhiều điểm, nhiều tuyến đường. Có phương án xử lý tại các điểm có nguy cơ ách tắc cục bộ; tổ chức các xe dẫn đoàn đối với các môn như: Đua xe đạp địa hình, chạy Việt dã… Với quyết tâm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ an toàn giao thông, góp phần cho sự kiện “Sắc thu hồ Ba Bể” diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp.

Những ngày qua, Đội CSGT, trật tự Công an huyện Ba Bể tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm tuyên truyền, nhắc nhở các trường hợp tham gia giao thông trên địa bàn huyện có dấu hiệu vi phạm an toàn giao thông. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, cố tình vi phạm để răn đe và kiềm chế tai nạn giao thông.../.