Đại úy Lê Đức Anh được tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

Nữ miền Bắc

Nữ miền Nam

Nam miền Nam

BBK - Sáng 16/5, tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) Bộ Công an tổ chức Lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn lực lượng Công an Nhân dân, giai đoạn 2019 – 2023.