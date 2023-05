Đại hội Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh tích cực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động. Đồng thời tổ chức phát động và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngân hàng.

Cùng với đó các hoạt động an sinh xã hội trong nhiệm kỳ qua luôn được quan tâm thực hiện với trên 3 tỷ đồng để thực hiện các chương trình, hoạt động nhân đạo, từ thiện. Với các hoạt động thiết thực đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với 17 Chương trình tín dụng, đến 31/12/2022, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách toàn chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Kạn đạt 2.805 tỷ đồng, tăng hơn 1.010 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Tổng dư nợ tín dụng đạt 2.798 tỷ đồng, tăng 1.005 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ…

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Bắc Kạn phấn đấu công đoàn cơ sở và 90% công đoàn bộ phận đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hằng năm 90% trở lên đoàn viên đạt danh hiệu "Đoàn viên công đoàn xuất sắc"; 90% trở lên nữ đoàn viên đạt danh hiệu "Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà"...

Với mục tiêu “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết và phát triển, vì lợi ích của đoàn viên công đoàn và người lao động, vì sự phát triển bền vững của ngành Ngân hàng, NHCSXH và đất nước". Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 07 đồng chí./.