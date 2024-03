Đại biểu thảo luận tại tổ: Thẳng thắn và trách nhiệm

Các đại biểu HĐND tỉnh chia làm 04 tổ thảo luận, cho ý kiến đối với 21 dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp chuyên đề lần này và tiến hành thảo luận tại hội trường.

Tại phiên thảo luận, đại biểu cơ bản đồng tình với nội dung các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm, cho ý kiến là Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, đại biểu cho rằng cần xem xét việc hỗ trợ đào tạo, tập huấn thường xuyên đối với đội ngũ giáo viên mầm non ngoài công lập; có nhất thiết phải quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện hay giao cho UBND tỉnh ban hành chính sách thực hiện…

Về những vấn đề này, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc thực hiện thủ tục hành chính phải đúng quy trình, do vậy quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự thủ tục là phù hợp với quy định hiện hành. Hiện nay, đội ngũ giáo viên ngoài công lập phải đảm bảo các điều kiện về bằng cấp, chuyên môn nghiệp vụ. Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước, quản lý về chuyên môn đối với hình thức giáo dục mầm non ngoài công lập. Việc bồi dưỡng thường xuyên phải chấp hành theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, do vậy, không riêng gì giáo dục công lập hay ngoài công lập đều phải tuân thủ theo đúng quy chuẩn chung về chương trình giảng dạy của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trên toàn quốc.

Đối với các ý kiến về chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và một số nội dung có liên quan, lãnh đạo Sở Nội vụ đã làm rõ từng mức hỗ trợ đối với từng chức danh; việc hỗ trợ kinh phí cho tổ chức Hội Cựu thanh niên xung phong, Nạn nhân chất độc da cam (theo đề nghị của đại biểu) không đưa vào nội dung nghị quyết này, mà đề nghị đưa vào Nghị quyết chung của kỳ họp.

Bên cạnh đó, một số ý kiến thảo luận, làm rõ những nội dung liên quan đến các dự thảo nghị quyết như: Thay đổi nội dung thông tin theo Thẻ căn cước công dân trên giấy chứng nhận sử dụng đất; nguồn kinh phí đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông; đề nghị báo cáo tiến độ giải quyết diện tích đất đang bỏ trống tại Khu Công nghiệp Thanh Bình (Chợ Mới)...

Tại phiên thảo luận, đại biểu HĐND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu kỹ, phân tích, đánh giá, cho ý kiến bổ sung vào các dự thảo nghị quyết./.