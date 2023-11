Đại biểu HĐND tỉnh Bắc Kạn TXCT tại xã Xuân La

BBK - Chiều 08/11, tại trụ sở UBND xã Xuân La, tổ đại biểu số 14, HĐND tỉnh Bắc Kạn cùng đại biểu HĐND huyện Pác Nặm đến tiếp xúc cử tri các xã Xuân La, Nghiên Loan, An Thắng theo kế hoạch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu dự buổi tiếp xúc gồm các đồng chí: Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ma Thị Mận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Pác Nặm. Đại biểu HĐND huyện Pác Nặm có đồng chí Hoàng Văn Cầm, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Lộc Thị Hường, Trưởng phòng Nội vụ huyện Pác Nặm; Triệu Thị Chầm, Bí thư Đảng ủy xã Xuân La.

Cùng dự có đồng chí Hà Văn Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Pác Nặm.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nghe đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa X; thông báo dự kiến thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sau khi nghe báo cáo, cử tri nêu một số ý kiến, kiến nghị như: Cử tri xã Nghiên Loan đề nghị Nhà nước bố trí nguồn kinh phí để xây dựng công trình thủy lợi, xây dựng bờ kè chống sạt lở ruộng ở một số thôn trên địa bàn xã để phục vụ cho hơn 100 hộ dân với hơn 10ha ruộng. Cử tri xã An Thắng đề nghị Nhà nước cấp kinh phí để xây dựng trạm phát sóng tại một số thôn chưa có sóng điện thoại để người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số và các dịch vụ tiện ích từ mạng internet.

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, bố trí vốn sự nghiệp của 3 chương trình MTQG để mở rộng các điểm cua trên tuyến đường trục chính từ xã An Thắng đến xã Nghiên Loan. Cử tri xã Xuân La đề nghị cấp có thẩm quyền cần tăng cường hơn nữa việc quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ trên tuyến đường 258B, hiện nay vẫn có một số hộ lấn chiếm đất hành lang an toàn giao thông…

Một số kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo xã Xuân La, Nghiên Loan, lãnh đạo UBND huyện Pác Nặm và đại diện UBND tỉnh trao đổi, trả lời trực tiếp tại buổi tiếp xúc; những ý kiến vượt thẩm quyền đã được Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp để chuyển đến các ngành trả lời trong thời gian tới./.