Cụm thi đua số 4 – Bộ Công an thiện nguyện tại tỉnh Bắc Kạn

BBK - Cụm thi đua số 4 – Bộ Công an vừa tổ chức chương trình tình nguyện tại các huyện Pác Nặm và Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn. Tham dự chương trình có Đại tá Mai Xuân Thảo, Phó Chánh Văn phòng Bộ làm trưởng đoàn.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đã tặng quà tại 04 điểm thuộc huyện Pác Nặm gồm: Trường Tiểu học Nghiên Loan 2; Trường THPT Bộc Bố; Điểm trường mầm non xã Giáo Hiệu; Điểm trường Mầm non xã Cổ Linh và Trường Mầm non Khuổi Lịa, xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn.

Tại các nơi đến, Đoàn đã thăm hỏi, động viên chia sẻ khó khăn với thầy và trò tại các điểm trường, đồng thời trao tặng nhiều suất quà gồm: Quần áo rét, chăn, đệm và nhiều đồ dùng học tập. Tại các điểm trường như: Tiểu học Nghiên Loan; Trường Mầm non Cổ Linh, Trường Mầm non Khuổi Lịa, đoàn đã trao tặng nhiều phần quà như: Máy tính, máy in, xe đạp, ti vi, bếp ga, tủ lạnh để phục vụ quá trình dạy học và sinh hoạt của thầy và trò nhà trường. Tổng giá trị quà tặng khoảng 450 triệu đồng.

Đây là hoạt động thiết thực của Bộ Công an, góp phần giáo dục tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với cộng đồng, đẩy mạnh phong trào học tập, thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh nhân văn, vì nhân dân phục vụ”./.