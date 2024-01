Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2024

Năm 2023, việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua theo kế hoạch của đơn vị cơ bản hoàn thành. Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức kiểm tra 452 cuộc, phát hiện, xử lý 202 vụ vi phạm (giảm 27 cuộc và bằng 94,4% so với cùng kỳ năm 2022); tuy nhiên số vụ xử lý tăng 21 vụ (bằng 111% so với cùng kỳ năm 2022). Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước trên 1,3 tỷ đồng (tăng hơn 534 triệu đồng, bằng 169% so với cùng kỳ năm 2022). Trị giá tang vật vi phạm hành chính buộc tiêu hủy trên 675 triệu đồng (bằng 118,4% so với năm 2022).

Thanh tra chuyên ngành 01 cuộc, ban hành kết luận 01 vụ; thu nộp ngân sách trên 110 triệu đồng.

Thời gian tới, Cục QLTT tiếp tục làm tốt công tác tham mưu giúp UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 389 tỉnh thực hiện các kế hoạch chuyên đề đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Kạn ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Cục QLTT tỉnh Bắc Kạn đạt được trong năm qua.

Đồng chí đề nghị Cục QLTT tỉnh Bắc Kạn trong thời gian tới cần khắc phục những khó khăn, tồn tại chủ quan; làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh hơn nữa công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Củng cố, hoàn thiện, tham mưu cơ chế phối hợp giữa BCĐ 389 các cấp, các ngành, các tổ chức trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chủ động trao đổi, chia sẻ thông tin, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. Nghiên cứu và áp dụng những cách làm mới trong phòng, chống tội phạm, vi phạm công nghệ cao đang ngày càng tinh vi.

Dịp này, Cục QLTT tỉnh Bắc Kạn đã tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023./.