Cử tri kiến nghị nâng cấp, sửa chữa cơ sở hạ tầng tại địa phương

Các đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri những nội dung như: Kết quả Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh năm 2023; dự kiến kế hoạch năm 2024 của tỉnh Bắc Kạn; báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X; báo cáo kết quả hoạt động của đại biểu năm 2023, nhiệm vụ năm 2024.

Cử tri các xã kiến nghị một số nội dung như: Cử tri xã Phương Viên và Đại Sảo kiến nghị sửa chữa các công trình thủy nông trên địa bàn do Công Ty TNHH Một thành viên Thuỷ nông Bắc Kạn quản lý đã xuống cấp, đảm bảo tưới tiêu cho các diện tích đất nông nghiệp. Cử tri xã Phương Viên phản ánh tuyến đường 257B đoạn qua xã Phương Viên, Bằng Phúc xuống cấp nghiêm trọng do ảnh hưởng của xe chở nguyên vật liệu thi công tuyến đường Bắc Kạn - Ba Bể, đề nghị khắc phục, sửa chữa kịp thời để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại.

Cử tri xã Đồng Thắng đề nghị quan tâm sửa chữa cầu treo, các tuyến đường liên thôn, đập phai, kênh mương trên địa bàn đã xuống cấp. Đề nghị xem xét điều chỉnh quy định về chi hỗ trợ tiền xăng xe đi lại của cán bộ bán chuyên trách cấp thôn đi tập huấn ở các địa điểm dưới 15km…

Sau khi nghe ý kiến cử tri, lãnh đạo địa phương đã giải trình làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu và làm rõ ý kiến của cử tri, những ý kiến ngoài thẩm quyền được đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp để chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết./.