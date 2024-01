Công bố Quyết định chuẩn y kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Bắc Kạn

BBK - Chiều 25/01, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuẩn y kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự buổi lễ. Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì buổi lễ.

Đợt 3, tháng 02/2024, Đảng ủy Công an tỉnh có 2 đồng chí vinh dự nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, gồm: Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh và Thượng tá Hoàng Văn Thái, Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế.

Tại buổi lễ, Đảng ủy Công an tỉnh công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuẩn y kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với các đồng chí: Thượng tá Lê Hồng Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Bùi Tuấn Hùng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Thượng tá Đào Thị Thu Hồng, Trưởng phòng Tham mưu.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng 02 đồng chí đã vinh dự được nhận phần thưởng cao quý của Đảng và các đồng chí được bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí mong rằng, trong thời gian tới các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; phát huy vai trò trong lãnh đạo chỉ đạo, đặc biệt là trong việc xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh./.