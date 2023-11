Công bố 36 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Nghề thủ công truyền thống Nghề dệt đũi, xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Cụ thể, đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia:

1. Nghề thủ công truyền thống Nghề làm nem Lai Vung, Xã Tân Thành, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

2. Lễ hội truyền thống Lễ Vu lan thắng hội, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

3. Nghệ thuật trình diễn dân gian Hát Trống quân Liêm Thuận, xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

4. Nghệ thuật trình diễn dân gian Múa hát Lải Lèn, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

5. Nghệ thuật trình diễn dân gian Hát Soóng Cọ của người Sán Chỉ, tỉnh Quảng Ninh

6. Lễ hội truyền thống Lễ hội Bổng Điền, xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

7. Lễ hội truyền thống Lễ hội Mường Khô, xã Điền Trung, xã Điền Lư, xã Điền Quang, xã Điền Hạ, xã Điền Thượng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

8. Lễ hội truyền thống Lễ hội đình Đầm Hà, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

9. Lễ hội truyền thống Lễ hội Sết Boóc Mạy, xã Cán Khê, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá

10. Lễ hội truyền thống Lễ hội Vía Bà Thủy Long, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

11. Nghề thủ công truyền thống Nghề dệt của nhóm A Ráp (Gia Rai), huyện Sa Thầy, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

12. Lễ hội truyền thống Lễ hội đền Yên Lương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

13. Tri thức dân gian Nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông, huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

14. Nghệ thuật trình diễn dân gian Hát Quan làng của người Tày, tỉnh Tuyên Quang

15. Lễ hội truyền thống Lễ hội Xuống đồng, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

16. Nghệ thuật trình diễn dân gian, Tri thức dân gian Vovinam - Việt Võ Đạo, Thành phố Hồ Chí Minh

17. Lễ hội truyền thống Lễ hội Nàng Han, xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

18. Nghề thủ công truyền thống Nghề dệt đũi, xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

19. Lễ hội truyền thống Lễ hội Ariêu piing của người Tà Ôi (Pa cô), huyện Đakrông, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

20. Nghệ thuật trình diễn dân gian Hát Soọng Cô của người Sán Dìu, tỉnh Quảng Ninh

21. Lễ hội truyền thống Lễ hội đình Vạn Ninh, xã Vạn Ninh, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

22. Nghệ thuật trình diễn dân gian Hát Kiều, huyện Quảng Trạch, huyện Tuyên Hóa, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

23. Nghệ thuật trình diễn dân gian Hát ru Cảnh Dương, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

24. Lễ hội truyền thống Lễ hội đền Du Yến, xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

25. Lễ hội truyền thống Lễ hội rước Chúa Gái, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

26. Tập quán xã hội và tín ngưỡng Lễ mở cửa rừng của người Mường, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

27. Lễ hội truyền thống Lễ hội đền Nguyễn Cảnh Hoan (Thập niên sự lệ), xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

28. Tri thức dân gian Nghệ thuật làm trang phục của người Mông Đen, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

29. Lễ hội truyền thống Lễ hội đền An Xá/Lễ hội Đậu An, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

30. Tập quán xã hội và tín ngưỡng Keng Loóng của người Thái, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình

31. Nghề thủ công truyền thống Nghề làm nón Hai mê của người Tày, xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang

32. Tập quán xã hội và tín ngưỡng Lễ cúng rừng của người Cờ Lao, xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

33. Nghệ thuật trình diễn dân gian Hát Quan làng của người Tày, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang

34. Lễ hội truyền thống Lễ hội Chùa Ông, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

35. Nghề thủ công truyền thống, Tri thức dân gian Nghề làm tôm khô, tỉnh Cà Mau

36. Lễ hội truyền thống Lễ hội Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.