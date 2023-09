Công an tỉnh Bắc Kạn bàn giao công trình hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

BBK - Ngày 19/9, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức khánh thành, bàn giao công trình hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cho xã Giáo Hiệu (Pác Nặm) với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

Theo đó, Công an tỉnh tổ chức khánh, bàn giao đưa vào sử dụng đường bê tông thôn Khau Slôm dài 80m, rộng 3m; 50 bóng đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời được bố trí tại các tuyến đường liên thôn Nà Thiêm, Nà Muồng, Nà Mỵ, Khuổi Lè; trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ sửa nhà cho gia đình ông Hoàng Văn Bích, thôn Nà Muồng; tặng 10 suất quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá các công trình là 202 triệu đồng, do cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh quyên góp.

Trong 08 tháng năm 2023, một số đơn vị trong khối thi đua An ninh, Cảnh sát thuộc Công an tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về môi trường; phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; khuyến cáo, hướng dẫn về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; tặng 35 suất quà cho học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Giáo Hiệu với tổng giá trị 17,7 triệu đồng.

Những công trình, phần việc nêu trên nhằm góp sức giúp xã Giáo Hiệu sớm hoàn thành các tiêu chí về giao thông, điện, cơ sở vật chất văn hoá, nhà ở dân cư trong xây dựng nông thôn mới./.